Comment connaitre la qualité de la couverture 5G près de chez soi ?

Vous venez d’acheter un smartphone flambant neuf, compatible 5G ? C’est bien, mais avec du réseau, c’est mieux. Dans cet article, nous allons voir comment déterminer si votre domicile ou ses alentours vous permettent de profiter de la vitesse du réseau 5G.

Tout comme au lancement de la 4G en France, il ne faut pas compter sur une étendue extraordinaire de la 5G, qui n’en est qu’à ses débuts. Si les forfaits comprenant la 5G sont déjà disponibles chez certains opérateurs mobiles, en réalité la couverture réseau pour en profiter n’est pas encore là.

Et elle ne sera pas là pour encore quelques mois ou mêmes années dans une majorité de cas. Si les opérateurs mobiles ont obtenu leurs premières licences 5G suite aux enchères et promettent qu’ils déploient des antennes 5G, la crise sanitaire est notamment passée par là. Et intervenir à nouveau sur tous les sites d’antennes du territoire pour venir changer ou installer de nouveaux équipements prend du temps, beaucoup de temps.

Faut-il, en 2021, passer à la 5G ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord vérifier que l’on satisfait trois conditions préalables : est-ce que je possède un smartphone compatible ? Ai-je souscrit un forfait adapté ? Et surtout, est-ce que je me trouve dans un coin qui est couvert par la 5G de mon opérateur ? Si la réponse est oui à chaque fois, alors rien ne s’oppose vraiment à migrer vers l’ultra haut débit mobile…

Les cartes des opérateurs

Vous pouvez commencer par consulter la carte de couverture mobile de votre opérateur qui existait déjà et a été complétée avec la 5G. Elles comportent toutes un moteur de recherche où taper son adresse et distinguent les zones couvertes dans la bande de 3,5 GHz ou dans une bande autrefois allouée à la 4G comme le 700 MHz pour Free ou le plus souvent le 2,1 GHz pour les autres. C’est important, puisque les gains en débit par rapport à la 4G ne seront vraiment sensibles qu’avec la bande 3,5 GHz.

Malheureusement les données de ces cartes restent un peu vagues et n’indiquent pas où se situent les antennes.

Bouygues Telecom

Free Mobile

Orange

SFR

La carte « Mon réseau mobile » de l’Arcep

L’outil cartographique du gendarme des télécoms existait déjà également et n’a intégré la 5G que ce mois de janvier. Son gros avantage est de localiser précisément les sites des opérateurs en indiquant la bande de fréquence. Si l’on se trouve très loin d’une antenne en 3,5 GHz qui aura peu de portée, on peut donc se douter que l’on réceptionnera mal la 5G. Il permet aussi de faire une recherche pour tous les opérateurs, plutôt que d’aller sur la carte de chacun d’entre eux.

A noter aussi que cette carte ne sera mise à jour qu’une fois par mois, à l’occasion de l’actualisation de l’Observatoire 5G de l’Arcep.

Mon réseau mobile

L’application OpenBarres pour vérifier sa couverture 5G

Il existe également l’application OpenBarres, développée par l’ANFR. Il s’avère que l’application OpenBarres vient de recevoir une mise à jour relative à la 5G, le 5 juillet. Malheureusement, vous ne pourrez pas l’installer sur votre iPhone. En effet, à ce jour, il n’existe pas de version iOS.

« Avec Open Barres, vous pouvez maintenant suivre le déploiement de la 5G partout en France métropolitaine avec des données actualisées chaque semaine. Vous disposez d’informations sur le nombre de sites 5G par bande de fréquence et par opérateur et sur leur localisation au travers d’un affichage sur un fond cartographique »

L’application donne accès à un espace consacré au déploiement de la 5G. Selon votre géolocalisation — que vous devez accorder à l’application –, vous voyez les installations actives ou inactives dans le cadre du déploiement de la 5G, le type de fréquences utilisées, la couverture approximative des environs, mais aussi les sites opérés par les autres opérateurs.

