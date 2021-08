L’Autopilot de Tesla pourrait arriver chez d’autres constructeurs de voitures

Elon Musk laisse la porte ouverte aux autres constructeurs automobiles, à propos de son propre système Autopilot. Le constructeur serait prêt à commercialiser son système de conduite autonome.

L’Autopilot bientôt chez les autres constructeurs ?

Il y a quelques jours, Tesla a présenté son AI Day, un évènement dédié à l’intelligence artificielle. Lors de cet évènement, Elon Musk a notamment présenté son nouveau projet : le Tesla Bot. Il s’agit d’un robot humanoïde intégrant une intelligence artificielle poussée. La marque américaine a également fait le point sur son système de conduite autonome. Fer de lance technologique de la marque, l’Autopilot pourrait être ouvert à d’autres constructeurs à l’instar des superchargeurs.

« Il est fondamentalement extrêmement coûteux de créer le système, donc d’une manière ou d’une autre cela doit être payé. Sauf si les gens veulent travailler gratuitement. Mais je dois dire que si d’autres constructeurs automobiles veulent l’autoriser et l’utiliser dans leurs voitures, ça serait cool. Ce n’est pas destiné à être limité aux voitures Tesla » Elon Musk

Tesla pourrait commercialiser son système de conduite autonome

Comme d’habitude avec Elon Musk, beaucoup de flous entourent ses déclarations. Si Tesla venait à vendre sous licence son Autopilot, la note pourrait être salée. En France, les clients de la marque doivent débourser 7500 € pour profiter des fonctions FSD, alors que toutes les Tesla sont désormais équipées du hardware nécessaire et des fonctions de base de l’Autopilot. Depuis peu, il est également possible de louer l’Autopilot FSD pour 199 $/mois aux États-Unis. Si l’Autopilot équipait des modèles aux volumes de vente importants, on pourrait toutefois espérer que cela baisse son coût par véhicule.

Outre son logiciel, le système de conduite autonome de Tesla comprend un ordinateur doté d’une puce maison et pas moins de huit caméras, mais ne fait appel à aucun radar ou lidar. Une nouvelle version du hardware équipera d’ailleurs le Cybertruck, attendu en 2022. Un travail de calibration serait à effectuer pour équiper de nouveaux véhicules de ce système.

Reste à savoir si des constructeurs seraient intéressés par cette offre et si un accord pourrait être trouvé avec Tesla.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité Tesla : des retards de livraison à cause de la pénurie de composants électroniques !