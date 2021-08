Tesla : des retards de livraison à cause de la pénurie de composants électroniques

Face à une demande grandissante, Tesla a du mal aux Aux États-Unis. En effet, le constructeur a mis à jour les délais de livraison pour plusieurs modèles, certains basculant déjà à 2022. En France, rien n’a changé, du moins pour le moment.

Tesla doit faire face à de fortes demandes

Comme de nombreux acteurs de l’industrie automobile, Tesla doit composer avec la pénurie mondiale de puces électroniques. Et alors que le constructeur enregistre une demande sans précédent, Tesla n’a pas d’autres choix que de retarder de plusieurs mois la livraison de ses véhicules comme la Model 3, indisponible jusqu’en 2022.

Le leader mondial des véhicules électriques n’est pas épargné par cette pénurie. En témoignent de nombreux retards de livraison, désormais confirmés par Tesla. Sur la version américaine du configurateur en ligne du constructeur, les délais de livraison pour une Model 3 Autonomie Standard Plus se sont nettement allongés. Ainsi, pour une commande passée en août 2021, il faudra attendre 5 mois pour pouvoir poser ses mains sur le volant de la berline électrique.

Des pénuries dans l’approvisionnement

Elon Musk, PDG de l’entreprise américaine, a lui-même reconnu la complexité de la situation sur Twitter. “Tesla fabrique des voitures pour l’exportation durant la première moitié de chaque trimestre, et pour le marché local pendant la seconde moitié. Comme cela a été révélé publiquement, nous fonctionnons actuellement avec une extrême congestion en ce qui concerne certaines puces standard du monde automobile. Les plus problématiques sont de loin Renesas et Bosch”, a-t-il précisé sur le réseau social.

La pénurie de semi-conducteurs qui touche le monde entier affecte le domaine automobile, et Tesla n’y échappe donc pas. Pour le moment, les modèles accusant le plus de délais sont les moins onéreux, et donc sans doute ceux pour lesquels les marges sont le moins importantes pour le constructeur, notamment les Model 3. Concernant la France, le constructeur n’a pas modifié les délais, avec une livraison en septembre pour les Model 3 Autonomie Standard Plus et Performance. En d’autres termes, le marché français ne semble pas concerné par ces retards, pour l’instant. Pour rappel, Tesla a officiellement reporté la sortie du Cybertruck en 2022.

Intéressés par Tesla ? Découvrez le Tesla Bot : un robot humanoïde, le nouveau projet d’Elon Musk !