Apple n’est pas impacté par la pénurie de puces, voici la raison

Apple serait le constructeur le moins touché par la pénurie des composants. En ayant anticipé plus tôt que les autres ses carnets de commandes, la marque à la pomme ne devrait pas connaitre de ruptures de stock.

Tous les fabricants de smartphones affectés… sauf Apple

Depuis plusieurs mois, les médias ne cessent d’évoquer la pénurie de puces qui touche de nombreuses industries, et qui n’épargne pas le marché des smartphones. Néanmoins, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne et visiblement, certaines entreprises sont plus affectées que d’autres.

Cet organisme produit des rapports mensuels relatifs à la téléphonie mobile, concernant le marché américain uniquement. Et d’après ses dernières recherches, Apple ne subira pas tant que cela la crise. En réalité, l’approvisionnement d’iPhone se ferait même sans encombre pour la grande partie des clients américains.

Une source du rapport apporte une explication assez simple à ce petit fait d’armes : Apple aurait tout bonnement passé commande de composants suffisamment à l’avance pour se constituer assez de stock et répondre à la demande du moment. Ce qui ne serait pas le cas des autres constructeurs.

Pénurie de semi-conducteurs : Les iPhone 13 ne seront pas impactés

D’après Wave7, Apple serait moins affecté par la pénurie de puces par rapport à ses concurrents fabricants des appareils sous Android. « Des sources ont déclaré à Wave7 Research qu’Apple était en mesure de verrouiller l’approvisionnement en chipsets bien à l’avance. Ce n’était pas le cas pour d’autres OEM », a déclaré Jeff Moore, directeur chez Wave7.

Le rapport cite notamment Samsung et OnePlus, qui rencontrent de grandes difficultés à livrer leurs smartphones d’entrée de gamme. Aussi, la pénurie serait inégale selon l’opérateur, le canal de vente et les magasins.

Ce ne sont pas forcément les modèles premium de Samsung qui sont les plus en difficulté, mais plutôt ceux de la série Galaxy A, générateurs de gros volumes et qui peuvent se retrouver en rupture de stock. Samsung privilégie ses smartphones haut de gamme au détriment des smartphones plus abordables.

