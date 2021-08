Test – Twelve South Curve : le support idéal pour votre MacBook

Avec l’achat d’un MacBook, la plupart des personnes souhaitent en profiter en mode portable afin de se déplacer partout avec. Cependant, il arrive toujours un moment où l’on va vouloir utiliser son ordinateur à la maison, que ce soit pour du divertissement ou le travail. Outre le fait de l’utiliser sur ses genoux, un support pour ordinateur portable peut aussi être une bonne solution afin de profiter d’une expérience agréable sur une table ou un bureau. C’est pourquoi j’ai décidé de me tourner vers le Curve de Twelve South, un support pour MacBook au design premium.

Le support Curve de Twelve South

Depuis quelques années, la société Twelve South commercialise le support pour ordinateur portable Curve. Spécialement adapté aux MacBook d’Apple, le produit s’offre un design minimaliste tout en aluminium avec un socle en forme de demi-cercle et deux bras permettant de supporter votre ultra-portable. La base profite d’un silicone antidérapant, pendant que la zone accueillant le MacBook dispose de coussinets en silicone. Cela permet ainsi d’éviter tout glissement du socle ou de l’ordinateur, mais aussi de protéger contre les rayures.

Dessus

Dessous

Grâce au support Curve de Twelve South, le MacBook profite d’une surélévation de votre ultraportable d’environ 20 cm. Cela permet ainsi d’avoir l’ordinateur à une hauteur plus ergonomique, soit celle de vos yeux. Deuxième utilisation intéressante de ce produit : avoir le MacBook à la bonne hauteur lorsqu’un écran externe est branché à côté. Même si les nouveaux MacBook avec puce M1 ne surchauffent pas, ou dans des cas extrêmes, le support permet d’offrir un refroidissement efficient de l’ordinateur, ce qui permet de profiter à terme de meilleures performances.

Support sans ordinateur

Support avec ordinateur

Setup avec MacBook

Setup MacBook + ecran externe

Notre avis

Après plus d’une semaine d’utilisation, le support Curve de Twelve South fait extrêmement bien son travail. Le produit ne bouge pas, supporte correctement le MacBook et permet de regarder son écran sans se casser le cou. Utilisé à côté d’un second d’écran, il offre un dual-screen agréable pour de la bureautique ou encore du divertissement.

Petit plus, l’espace entre la base du support et la zone accueillant l’ordinateur est libre. Cela permet ainsi de mettre des objets juste en dessous, dans notre cas le hub USB-C Moshi Symbus Q. Pour les personnes poussant leurs machines Apple à bout, le support permet d’aérer correctement l’ordinateur. Un plus qui peut limiter le bruit des ventilateurs et augmenter les performances du MacBook.

Au niveau du design, le coloris noir ou blanc lui permet de se fondre facilement dans le décor. Une petite variante grise sidérale aurait été parfaite afin de matcher avec les personnes ayant choisi ce revêtement pour leur MacBook, mais aussi les accessoires de cette couleur. L’apparence du Curve a tout de même l’avantage de faire premium, ce qui répond notamment bien au positionnement des produits de la marque à la pomme.

Le seul point négatif que nous pourrions soulever est le prix du support. Proposé à 61,99 €, il n’est pas adapté à toutes les bourses. Peu de support offre cependant un design et une ergonomie aussi bien réalisés pour un tarif n’avoisinant pas les 50/60 €.