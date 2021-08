iPhone 13 : Apple augmenterait finalement les prix

L’iPhone 13 pourrait voir son tarif augmenter notablement, la faute, semble-t-il, à TSMC qui augmente ses coûts de production.

TSMC, le fournisseur d’Apple, augmentera ses prix

Depuis des mois, le marché des nouvelles technologies est touché par d’importantes pénuries de puces qui dureront probablement plusieurs années. À présent, plusieurs analystes indiquent que TSMC, le plus grand sous-traitant au monde de produits semi-conducteurs, compte facturer beaucoup plus pour ses services dans de nombreux domaines. Alors que cela ne devait pas être le cas, en réaction, Apple pourrait répercuter cette hausse sur le prix de vente de ses smartphones.

Les prix des iPhone 13 seraient alors finalement revus à la hausse. D’après Digitimes, TSMC, le fondeur taiwanais qui fabrique les puces SoC Bionic A14 gravées en 5nm, aurait décidé d’augmenter les tarifs de la production de ses puces.

iPhone 13 : une répercussion sur les tarifs

Confronté à la forte demande mondiale en semi-conducteurs, le géant taïwanais TSMC a prévenu ses clients qu’il allait augmenter ses prix, selon différents médias dont Nikkei et le Wall Street Journal. Les prix des puces les plus avancées du fondeur (7 et 5 nm), comme celles qui équipent les iPhone d’Apple, pourraient connaître une hausse de l’ordre de 10 %. Pour les moins évoluées, destinés notamment à l’industrie automobile, les clients de TSMC devront potentiellement payer 20 % plus cher.

Afin de compenser ces surcoûts et leur effet sur la « marge bénéficiaire », Apple pourrait donc envisager une augmentation de prix des futurs iPhone 13. D’après les analystes, les prix pourraient augmenter entre 3 et 5 %. À l’heure actuelle, bien sûr, il s’agit de simples spéculations, d’autant plus qu’Apple a une grande marge d’ajustement sur de nombreux modèles (surtout sur les modèles les plus chers).

Encore un peu de temps ? Saviez-vous que les iPhone 13 arrivent dans moins d’un mois ?