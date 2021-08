Chromebook : Microsoft abandonne les applications de la suite Office

Microsoft revoit ses plans pour Office sur Chromebook. Il met un terme à la prise en charge des applications Android, en faveur des versions web.

Chromebook : les versions web des applicationsprivilégiées

Les Chromebooks sont des excellentes machines pour la navigation sur le web et la bureautique. C’est vraiment le cœur de leur cible, et c’est donc tout à fait logique de vouloir utiliser Microsoft Office sur ces appareils. Jusqu’à présent, c’était possible en faisant tourner l’application Microsoft en question dans sa version Android directement sur Chrome OS.

Cependant, Microsoft ne supportera plus les applications de la suite Office sur Chromebook à partir du 18 septembre 2021. Il faudra désormais passer par les versions web pour continuer à utiliser ces services…

Microsoft arrêtera le support de la suite Office le 18 septembre

Précision de taille, Microsoft continuera à proposer des applications Office natives pour les autres plateformes Android au-delà de cette date. Il pourrait simplement s’agir d’une limitation de Chrome OS imposée par Microsoft. Conséquence de cette décision lourde de sens pour les utilisateurs de Chromebook : ils devront bientôt utiliser les applications web de la suite Office s’ils veulent accéder à celle-ci. Pour ce faire, il faudra soit se connecter avec son compte Microsoft personnel, soit avec un compte associé à un abonnement Microsoft 365/Office 365.

La mesure prendra effet à partir du 18 septembre prochain. Microsoft déploie actuellement un petit encadré auprès des utilisateurs des applications Office sur Chrome OS, annonçant la fin de leur support et de leurs mises à jour.

Cela concerne les versions Android de Word, Excel, PowerPoint, ainsi qu’Outlook, OneNote et OneDrive.

Microsoft justifie la transition vers Office.com et Outlook.com par un souci de proposer » l’expérience la plus optimisée possible » aux utilisateurs de Chrome OS.

