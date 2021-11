Prixtel propose le meilleur forfait 5G avec 200 Go pour 9,99 € par mois – Black Friday

Cela fait maintenant plus d’un an que la 5G a commencé à être déployée en France. Les forfaits proposés pour en profiter ne sont cependant pas franchement attrayants niveau prix et quantité de données mobiles quand on les compare aux offres 4G/4G+. Bonne nouvelle, Prixtel vient casser les prix avec une offre à ne pas manquer pour le Black Friday : 200 Go en 5G pour le prix de 9,99 € par mois.

Le forfait mobile Prixtel avec 200 Go en 5G

Pour les personnes disposant déjà d’un smartphone compatible avec le réseau 5G ou ceux qui viennent d’en faire l’acquisition durant le Black Friday, nous avons le forfait mobile qu’il vous faut. Prixtel propose en effet l’offre flexible Le géant qui permet d’avoir une très grosse enveloppe de données mobile en 5G (200 Go) pour la modique somme de 9,99 euros. En plus de cela le forfait mobile dispose de 15 Go de données mobiles à l’étranger (UE + DOM), mais aussi des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’étranger.

La particularité de Prixtel est de proposer des offres flexibles. Pour faire simple, Le géant vous coûtera 9,99 € par mois pendant un an (puis 15,99 €) si vous consommez moins de 200 Go de données mobiles en 5G. Cependant, si vous utilisez entre 200 et 230 Go, la tarification montera automatiquement à 12,99 € (18,99 € après 12 mois) et à 15,99 € (21,99 € après la 1er année) pour une consommation comprise entre 230 et 260 Go. Cela est ainsi fortement utile dans le cas où vous avez un besoin plus gros en données mobiles durant un ou plusieurs mois.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.