Forfait mobile à 5 € : une offre avec 50 Go de données mobiles est disponible !

Vous souhaitez faire des économies sur votre forfait mobile ? Passer à une facture de 5 € par mois sans sacrifier son enveloppe de données mobiles, sachez que c’est possible. Parmi les meilleures offres à ce tarif-là, Prixtel fait office d’opérateur de choix. Il propose en effet 50 Go de données mobiles en 4G, mais surtout il permet de profiter d’un forfait ajustable en fonction de la quantité de données dont vous avez besoin.

50 Go de données mobiles pour 4,99 euros par mois chez Prixtel

Si vous ne connaissez pas Prixtel, voici un petit topo concernant le concept des forfaits mobiles proposés par l’entreprise. Avec l’offre Le petit, vous avez à la base 50 Go de données mobiles pour un montant de 4,99 € par mois la première année. Dans le cas où plus de data vous sont nécessaires durant un mois, sachez que le forfait s’ajuste automatiquement à 7,99 € pour proposer de 50 à 60 Go ou à 9,99 € pour 60 à 70 Go.

Sans engagement, le forfait mobile profite aussi des appels, MMS et SMS illimités en France et depuis l’UE et les DOM, mais aussi de 10 Go à l’étranger (UE/DOM). Petit point écolo, Prixtel s’engage à compenser l’intégralité des émissions de CO2 générées par les forfaits souscrits par leurs clients en plantant des arbres en France. La première année, le forfait Le Petit est à 4,99 € par mois. Elle monte ensuite à 9,99 € par mois. À noter, cette offre est disponible jusqu’au 28 mars 2022.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.