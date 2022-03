Test – Roccat Kone XP : une souris avec quinze boutons et un RGB flamboyant

Ce 29 mars 2022, Roccat a commencé à distribuer son tout dernier modèle de souris : la Kone XP. Après la Kone Pro qui se destine aux joueurs les plus exigeants, la Kone XP joue sur tous les tableaux pour satisfaire les utilisateurs à la recherche d’une souris pour travailler et jouer sans compromis.

Présentation de la Kone XP

La Roccat Kone XP est l’héritière de la Kone AIMO remastered, qui fut le bestseller de la marque en 2021, elle-même reprenant le flambeau de l’originale. Cette année, Roccat a choisi d’ajouter plus de boutons pour permettre aux joueurs comme aux travailleurs d’y lier leurs macros préférées. Elle est livrée avec un jeu de patins supplémentaires pour prolonger sa durée de vie : un geste que l’on apprécie.

Poids 104 g Capteur / Interrupteurs ROCCAT® Owl-Eye 19 000 DPI (basé sur le PAW3370)

ROCCAT® Titan Switch Optical Longueur de câble 1.8m Coloris Ash Black / Arctic White Dimensions Longueur: 126 mm

Hauteur: 40 mm

Largeur: 76 mm Connectivité USB 2.0 (ou plus) Compatibilité Windows® 7, 8.1, 10 et 11 (assistance logicielle)

Design de la Kone XP

La Kone XP surprend avec un corps transparent mat et à l’éclairage 3D inattendu. Celui-ci est composé de 22 LEDs réparties tout le long du corps de la souris pour un effet lumineux très réussi : les amoureux du RGB seront comblés. Disponible en blanc ou en noir, elle permet de se fondre au mieux dans n’importe quel setup et sera synchronisable avec les autres périphériques de la marque comme le clavier Magma, ou encore les casques et tapis de souris de la marque.

La molette est pleine sur ce modèle, et pour cause : elle est actionnable de haut en bas, verticalement, mais également de gauche à droite. C’est une option que l’on trouve rarement et qui rend bien des services. Le contour de la roulette est lui aussi rétroéclairé.

Ergonomie

Du point de vue de l’ergonomie, elle ressemble en tout point à la Kone Pro Air que nous avions également testée. Elle est dont très confortable et convient à toutes les prises, que l’on utilise sa souris avec les doigts tendus ou repliés. Le pouce a accès à pas moins de 6 boutons. Ceux-ci sont très bien placés et on parvient bien à différencier les 4 boutons supérieurs. Il aurait été dommage que leur texture ou placement trompe le toucher. Juste sous le pouce, le bouton qui s’apparente à une palette est suffisamment long pour être actionnable même par les petites mains. Le paramétrer avec la fonction Easy Shift permet d’utiliser une trentaine de macros et par exemple de contrôler facilement le volume sans quitter un jeu.

Selon comment vous tenez votre souris, il vous toutefois peut être moins aisé d’utiliser les boutons sous l’index. Peut être auraient-ils mérité d’être un tout petit peu plus large pour être actionnés plus rapidement, mais cela aurait sacrifié une partie du clic gauche. On préfèrera leur attribuer des raccourcis moins souvent sollicités que ceux sous le pouce.

Logiciel

Comme d’habitude, la souris est entièrement personnalisable par le biais du logiciel Swarm. Celui-ci détectera la souris dès sa connexion à l’ordinateur. La synchronisation du rétroéclairage est centralisée ici, comme la gestion des profils de chaque périphérique, l’affectation des touches et les macros associées. Une grande panoplie de jeux est compatible et vous permettra de configurer les actions à la volée selon vos préférences.

Conclusion

La Roccat Kone XP est, cette fois encore, un excellent produit du constructeur allemand. En misant sur un visuel atypique, elle se démarque de par son design, sa grande polyvalence et son efficacité. Elle se fondra parfaitement dans un setup éclairé, et encore mieux avec d’autres périphériques de la marque.

