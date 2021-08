TEST – Roccat Kone Pro Air : quand la performance s’allie au confort

Roccat, fabricant de périphériques pour PC, a déjà annoncé toute une flopée de nouveaux produits cette année pour renouveler sa gamme. Dédiés aux joueurs, les produits que propose la marque allemande nous ont jusqu’ici tous séduits. Claviers, souris, casques, tapis de souris et supports de casques… la panoplie de l’équipement Roccat est bien fournie et ne cesse de s’agrandir. Il y a quelques mois, Roccat annonçait donc sa toute dernière souris, la Kone Pro. Etant le fruit de 12 ans d’expertise, elle promet de rassembler tout le savoir faire du constructeur allemand en un objet. C’est ce que nous allons vérifier dans ce test.

Présentation de la Kone Pro Air

Tout d’abord, la Kone Pro Air est la soeur jumelle de la Kone Pro : identiques, la première dispose de la connectivité sans-fil « Stellar Wireless », propre à la marque. Il s’agit de la même dont dispose le casque Elo 7.1 Air pour plus de liberté de mouvement. Comme énoncé, Roccat a souhaité faire cette souris le représentant de plus de dix ans d’expériences dans le domaine pour produire sa souris ultime. Voici sa fiche technique :

Poids 75 grammes (Kone Pro Air)

66 grammes (Kone Pro) Interrupteurs Roccat Titan Switch Optical

Cycle de vie : 100 millions de clics Capteur Optique Owl-Eye / 19000 DPI Autonomie (Roccat Kone Pro Air) 100+ heures Longueur de câble Câble Phantom Flex d’1m80 Coloris Noir ou Blanc Dimensions Longueur: 125.6 mm

Hauteur: 40 mm

Largeur: 72 mm Connectivité Kone Pro : filaire uniquement

Kone Pro Air : Filaire amovible (USB C), Bluetooth ou Stellar Wireless Compatiblité Windows 7, 8, 10, pas de pilote requis

Logiciel Roccat Swarm fourni

Design de la Kone Pro

Roccat possède déjà une panoplie de souris diversifiées, toutes avec un design facilement identifiable. Avec des lignes d’habitudes assez anguleuses et une ergonomie toute en longueur plutôt qu’en largeur. Pour son dernier modèle, le pari a été pris d’offrir une ergonomie très optimisée et renfermant des performances adaptées à un usage gaming. A première vue, les formes arrondies inspirent confiance et semblent agréables. Ce sentiment se confirme dès la première prise en main. Le revêtement est très doux et convient parfaitement aux grandes mains.

Le pouce se place particulièrement au sein du creux prévu à cet effet et les deux boutons configurables sont aisément activables. Même sur le modèle blanc, ceux-ci sont noirs.

La plus grande nouveauté par rapport aux modèles précédents saute aux yeux lorsque l’on allume la souris. Il s’agit du placement des illuminations RGB. A l’accoutumée, Roccat les plaçait jusqu’à maintenant au niveau de la paume de la main pour éclairer le logo, ou plus souvent à l’intérieur de la roulette, comme on peut le voir sur la Burst Core. Sur la Kone Pro, ce sont les deux boutons de clics qui sont rétroéclairés de l’intérieur et qui irradient à travers le matériau alvéolé et translucide.

Ergonomie

Après quelque temps d’usage quotidien, on s’habitue très bien à la Kone Pro. Sa texture et l’optimisation de son ergonomie en font une souris extrêmement confortable au quotidien. Elle s’adapte particulièrement aux grandes mains grâce à sa grande longueur et permet de reposer la paume de la main et d’étendre les doigts. Ainsi, on n’est pas forcé d’utiliser une prise dite « Claw grip » ou « fingertip ». Celle-ci consiste à recroqueviller ses doigts pour pouvoir reposer sa paume ou bien d’utiliser la souris uniquement avec le bout des doigts.

Le positionnement général des doigts est si bon que l’on a du mal à se réhabituer à un autre souris moins travaillée. C’est donc un atout majeur pour la Kone Pro.

Logiciel

Comme à l’accoutumée, c’est le logiciel Roccat Swarm qui accompagne les périphériques de la marque allemande. On l’a déjà dit dans les précédents tests de leurs produits : le logiciel est riche, bien conçu et fonctionne bien. Avec la version sans fil de la Kone Pro, une section est réservée pour indiquer le pourcentage de batterie restant, l’autonomie estimée et la puissance du signal selon la portée.









Quoi qu’il en soit, la souris fonctionne aussi bien sans logiciel et peut être connectée et utilisée immédiatement sur n’importe quel ordinateur. Swarm bénéficie régulièrement de mises à jour, bien qu’il n’ait présenté aucun bug ou incident en plus d’un an d’usage sur différents produits Roccat. C’est allemand, et c’est stable.

Conclusion

La Kone Pro de Roccat, c’est testé et approuvé, comme la majorité de leurs produits qui sont passés entre nos mains. Si on devait vous recommander un produit qui allie confort, qualité et performance, ce serait sans hésiter la Kone Pro. Si votre budget vous le permet, la version Air vous permet de vous affranchir du câble et son autonomie et très confortable. En versions blanche ou noire, elle s’intègre parfaitement dans un setup soigné.