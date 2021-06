Roccat Elo 7.1 Air : un nouveau coloris blanc pour le casque sans fil

Roccat annonce une nouvelle couleur pour son très populaire casque gaming Elo 7.1 Air, du blanc. Nous avions il y a quelques mois testé son cousin avec un câble, le Roccat Elo 7.1 USB.

ROCCAT, la marque allemande de périphériques PC basée à Hambourg appartenant au groupe Turtle Beach lance une nouvelle variante de son casque de jeu PC sans-fil Elo 7.1 Air. L’Elo 7.1 Air est désormais disponible en blanc et toujours compatible avec le rétroéclairage AIMO. Le Elo 7.1 Air noir, qui a été lancé au même moment que le Elo 7.1 USB filaire et le Elo X Stereo, est toujours disponible.

Les casques de la série Elo allient le design et l’innovation reconnus de ROCCAT, mais aussi l’expertise audio inégalée propre aux technologies exclusives de Turtle Beach. Le Elo 7.1 Air est le modèle sans fil haut de gamme de la série qui a été salué par les critiques et les fans pour son offre de qualité à un prix conseillé de 99,99 €.

« Le Elo 7.1 Air blanc est si beau qu’on le remarque immédiatement lorsque quelqu’un le porte, et l’éclairage RGB AIMO le rend encore plus attrayant. Désormais, il existe encore plus d’options de couleurs pour les fans qui souhaitent compléter leur setup ROCCAT. Utilisez le casque Elo avec nos claviers Vulcan et nos souris Kone Pro pour un écosystème PC performant du plus bel effet. »

Rene Korte, Fondateur de ROCCAT et Directeur Général des produits PC chez Turtle Beach