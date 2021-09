Faites des économies facilement avec ce forfait mobile 5 Go à seulement 2 € par mois

Pas besoin d’une enveloppe de données mobiles énorme ? Pourquoi ne pas opter pour un forfait beaucoup plus abordable afin de faire des économies ? Cdiscount Mobile proposer en ce moment le forfait sans engagement parfait pour profiter d’un peu d’internet à prix très abordable : 5 Go pour seulement 1,99 par mois durant une période d’un an.

Un forfait très abordable avec 5 Go de données mobiles

Il est toujours le temps de faire quelques économies sur ses abonnements récurrents. Concernant le forfait mobile, Cdiscount proposer en ce moment une offre idéale pour les petits budgets et consommateurs de données mobiles : 5 Go pour 1,99 euro par mois.

Avec cette offre, il est ainsi possible de profiter d’une quantité d’internet suffisante si vous n’avez pas trop besoin d’une connexion internet à l’extérieur de chez vous. Les 5 Go de données mobiles en 4G seront en effet largement suffisants pour quelques utilisations classiques durant tout un mois, comme un peu de navigation internet pour s’informer, consulter ses mails ou encore envoyer des messages via vos services de messagerie favoris.

Regarder du contenu vidéo en streaming ou sur les réseaux sociaux n’est pas recommandé étant donné que cela consomme rapidement beaucoup de données mobiles. Pour un besoin en données mobiles plus grand, sachez que Cdiscount propose aussi un forfait 60 Go à 5,99 euros.

Outre les 5 Go de données mobiles en France métropolitaine, le forfait propose aussi 5 Go à l’étranger (EU et DOM). Au niveau des communications téléphoniques, les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l’étranger vers un numéro français. Pour finir, le forfait Cdiscount Mobile est sans engagement et affiche un prix de 1,99 euro par mois pendant un an, puis 7,99 euros par mois.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.