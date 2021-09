Pour la rentrée, équipez-vous d’un forfait mobile 5G abordable !

Tout le monde fait sa rentrée ! Pour commencer du bon pied, il serait peut-être temps de vous tourner vers un forfait mobile 5G. Alors que la plupart des opérateurs historiques proposent des offres aux tarifs assez élevés, une offre parait parfaite pour profiter du nouveau réseau de télécommunication à un tarif abordable : Le grand de Prixtel, soit 100 Go en 5G pour 9,99 € par mois.

Un forfait mobile 5G à seulement 9,99 € pour la rentrée

La 5G commence à se déployer de plus en plus sur le territoire français, notamment dans les grandes villes et les métropoles. Pour s’essayer à ce nouveau réseau, il est nécessaire d’avoir un smartphone compatible, mais aussi un forfait mobile. Alors que les smartphones 5G se sont démocratisés, les forfaits mobiles ne le sont pas encore. Exception faite à un opérateur virtuel du nom de Prixtel avec son forfait mobile Le grand proposant 100 Go à seulement 9,99 euros par mois.

Disponible jusqu’au 7 septembre, l’offre de Prixtel permettait ainsi de profiter d’une belle enveloppe de données mobiles 5G pour profiter d’internet avec un débit ultrarapide.

Petit bonus, le forfait est ajustable. Cela signifie que vous paierez en fonction de votre consommation de data 5G : 9,99 euros par mois si vous consommez moins de 100 Go, 14,99 € par mois entre 100 et 150 Go ou 19,99 € par mois entre 150 et 200 Go.

À travers ce forfait mobile, 15 Go de données mobiles sont disponibles à l’étranger (UE/DOM), mais aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis l’étranger.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.