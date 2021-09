Model 2 : une Tesla abordable sans volant ni pédales ?

Elon Musk, le patron de Tesla, a indiqué, lors d’une réunion interne, a réaffirmé son envie de lancer une Tesla électrique à 25 000 dollars pour l’année 2023. Il voudrait même totalement la rendre autonome. Ainsi, pédales et volant ne seraient d’aucune utilité.

La voiture abordable de Tesla dépourvue de volant et pédales

Après s’être positionné sur le segment du haut de gamme oscillant entre 45 000 et plus de 100 000 dollars ou euros, Tesla compte s’attaquer à celui du milieu de gamme avec un nouveau véhicule électrique vendu 25 000 dollars. Ce projet a déjà été évoqué à plusieurs reprises par Elon Musk, et revient plus ou moins régulièrement sur le devant de la scène.

À l’occasion d’une réunion interne, Elon Musk, le patron du constructeur, aurait fait de lourds sous-entendus à propos d’une future voiture qui serait dépourvue de volant et de pédales. En 2020, Elon Musk indiquait déjà que cette voiture serait entièrement autonome. À l’époque, nous pensions qu’il indiquait que la voiture serait compatible avec l’option, comme pour les modèles actuels. Il semblerait que non.

Model 2 : du retard dans la production

Lors de cette réunion, une autre information aurait été dévoilée par le patron de la marque. La voiture ne serait pas lancée avant 2023, alors que les prévisions précédentes laissaient entendre une sortie avant la fin de l’année prochaine.

Selon Musk, le système Full Self-Driving sera suffisamment au point en 2023, date de sortie prévisionnelle de la voiture, pour que la Model 2 puisse évoluer toute seule.

Après avoir réduit le volant à sa plus simple expression avec le Yoke, Tesla veut donc débarrasser l’intérieur de toute commande de direction. Une idée qui semble pour le moment bien farfelue, notamment à l’heure où l’Autopilot fait l’objet d’une enquête aux Etats-Unis. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant, alors restez connectés !

Envie d’en savoir plus à propos de cette voiture électrique abordable ? Découvrez notre article dédié à la Tesla Model 3 !