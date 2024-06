Hollow Knight, l’un des meilleurs Metroidvania de tous les temps est gratuit sur Nintendo Switch, mais faites vite !

S’il y a un Metroidvania que les aficionados du genre attendent avec impatience, c’est bien sûr Silksong. Dévoilée en 2019, cette suite directe du très apprécié Hollow Knight est restée silencieuse jusqu’en avril 2024. Apparemment, une sortie est imminente… Mais en attendant, Nintendo régale sa communauté avec ce petit cadeau : Hollow Knight sera jouable gratuitement sur la Nintendo Switch. Une occasion pour les fans du Chevalier de parcourir les ruelles sombres du lugubre monde d’Hallownest.

Attention, l’offre est temporaire, alors, faites vite !

Hollow Knight, une pépite à ne pas rater

Développé par Team Cherry, Hollow Knight est un jeu indépendant d’action-aventure en 2D typé Metroidvania. Vous incarnez Chevalier, un mystérieux guerrier armé d’une simple aiguillon en guise d’épée. Pour vous remettre de son amnésie, vous devez explorer le vaste monde souterrain d’Hallownest, peuplé de créatures insectoïdes. Mais pour mener à bien sa mission, il doit découvrir les secrets de la cité, affronter des ennemis redoutables, et ainsi, débloquer de nouvelles capacités.

L’atmosphère sombre de Hollow Knight, son gameplay exigeant mais accessible et son design artistique soigné font du jeu un titre très apprécié par la critique et les joueurs. Beaucoup le considèrent même comme l’un des meilleurs jeux indépendants de ces dernières années.

La suite de Hollow Knight, baptisée Silksong, est d’ailleurs en préparation. Normalement, nous ne devrions plus attendre très longtemps avant que le jeu n’arrive dans les bacs.

Gratuit, mais pas indéfiniment

Pour (peut-être) préparer sa communauté à l’éventuelle sortie de Silksong, Nintendo a eu une brillante idée : relancer la hype sur Hollow Knight. Dans un tweet paru le 6 juin 2024, la firme du plombier italien annonce que le jeu sera accessible gratuitement sur Nintendo Switch.

Mais attention, cette offre est soumise à deux conditions. D’abord, Hollow Knight est jouable gratuitement et uniquement pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Ensuite, il sera mis à disposition pendant une durée limitée, du 6 au 12 juin 2024. Passé cette période, le jeu redeviendra payant, au tarif de 7,49 euros.

Les abonnés à Nintendo Switch Online auront donc l’opportunité de jouer à la version complète de Hollow Knight pendant sept jours. Si vous êtes fans du genre, nous vous recommandons vivement de télécharger et de jouer au jeu, car c’est une vraie pépite. De plus, il n’occupe qu’environ 6 Go de mémoire sur votre Nintendo Switch.

Foncez !