TUTO – Curieux de votre temps d’écoute sur Spotify ? Voici comment le voir en 2024

En 2024, Spotify continue d’être l’une des plateformes de streaming musical les plus populaires au monde. Chaque année, des millions d’utilisateurs se connectent pour écouter leurs morceaux préférés, mais beaucoup se demandent comment voir le temps qu’ils passent à écouter de la musique sur cette application. Si vous faites partie de ceux qui veulent savoir combien d’heures vous avez consacrées à vos artistes préférés, cet article est pour vous.

Utiliser Spotify Wrapped pour découvrir votre temps d’écoute

Chaque année, Spotify propose une fonctionnalité appelée « Spotify Wrapped ». Elle permet aux utilisateurs de voir un résumé de leur année musicale, incluant le nombre de minutes écoutées, les artistes les plus écoutés, et bien plus encore. Cette fonctionnalité est généralement disponible en décembre et fournit une rétrospective personnalisée de votre année sur Spotify.

Pour accéder à votre Spotify Wrapped :

Ouvrez l’application Spotify sur votre smartphone ou votre ordinateur. Recherchez « Spotify Wrapped » dans la barre de recherche. Cliquez sur le lien qui apparaîtra pour découvrir votre rétrospective.

Votre Wrapped inclura non seulement votre temps d’écoute total, mais aussi des informations sur vos habitudes musicales, comme les genres que vous avez le plus écoutés et les nouvelles découvertes que vous avez faites.

Accéder à vos statistiques Spotify via des applications tierces

Bien que Spotify Wrapped soit très populaire, il n’est disponible qu’en fin d’année. Si vous souhaitez suivre votre temps d’écoute tout au long de l’année, vous pouvez utiliser des applications tierces comme « Last.fm » ou « Stats for Spotify ». Ces applications se connectent à votre compte Spotify et vous fournissent des statistiques détaillées sur votre écoute musicale.

Tout d’abord, vous devez créer un compte sur Last.fm et le connecter à votre compte Spotify. Last.fm commencera à suivre automatiquement votre temps d’écoute. Visitez votre profilLast.fm pour consulter vos statistiques à tout moment : Stats.fm vous permet également de voir ces informations sur des périodes spécifiques, comme la dernière semaine, le dernier mois, ou l’année en cours. C’est une excellente option si vous souhaitez un suivi continu sans attendre la fin de l’année pour voir vos statistiques.

Bien que Spotify ne propose pas une vue en temps réel aussi détaillée que Stats.fm, la plateforme vous permet tout de même de consulter certaines statistiques avec Stats for Spotify.

Connectez-vous à Stats for Spotify avec votre compte Spotify. L’application analysera vos habitudes d’écoute. Consultez vos statistiques, incluant le nombre de minutes écoutées, les morceaux les plus écoutés, etc.

Surveiller son temps d’écoute avec des fonctionnalités natives

Spotify offre également des moyens intégrés pour suivre votre temps d’écoute. En 2024, la plateforme a introduit une fonctionnalité dans les paramètres de l’application qui permet de voir votre activité musicale de manière plus précise.

Voici comment y accéder :

Ouvrez l’application Spotify sur votre appareil mobile. Allez dans les paramètres en cliquant sur l’icône en forme de roue dentée. Naviguez jusqu’à l’option « Mon activité » où vous pouvez voir votre temps d’écoute quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Cette fonctionnalité est idéale si vous voulez surveiller votre consommation musicale régulièrement, sans attendre le Wrapped annuel.

Pourquoi suivre son temps d’écoute ?

Suivre son temps d’écoute peut paraître anodin, mais cela peut révéler beaucoup sur vos habitudes de consommation. En 2024, avec l’importance croissante du bien-être numérique, connaître le temps que vous passez à écouter de la musique peut vous aider à équilibrer votre temps entre différentes activités.

De plus, si vous avez des objectifs spécifiques, comme écouter plus de podcasts ou découvrir de nouveaux genres, suivre votre temps d’écoute peut être un excellent moyen de mesurer vos progrès.

Savoir comment voir votre temps d’écoute sur Spotify en 2024 est simple et peut être fait de plusieurs façons. Que vous préfériez attendre le Wrapped annuel, utiliser une application tierce pour un suivi continu, ou accéder directement aux fonctionnalités intégrées de Spotify, vous avez de nombreuses options à votre disposition. Alors, prenez quelques minutes pour explorer vos habitudes d’écoute et découvrez combien de temps, vous avez passé à profiter de la musique cette année.