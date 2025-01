Ubisoft : la descente aux enfers continue, 185 employés risquent le chômage

Ces dernières années, le géant du jeu vidéo Ubisoft enchaîne flops sur flops coté jeux-vidéo. Cette difficulté à retrouver son éclat d’antan a obligé le studio français à réduire ses coûts de production. Ceci a alors entraîné une vague de licenciements, et malgré la hype autour d’Assassin’s Creed Shadows, la dégringolade se poursuit. Hier, Ubisoft annonce la fermeture d’un autre studio, laissant ainsi 185 personnes sans emploi.

Licenciement chez Ubisoft : une stratégie pour remonter la pente ?

Entre polémiques et difficultés à se renouveler dans un marché en constante évolution, Ubisoft ne semble pas être totalement sorti d’affaire. Durant l’année dernière, le studio français enchaîne les licenciements, afin de réduire les coûts liés à la production. Et cela ne semble pas vouloir s’arrêter de sitôt, car Ubisoft a annoncé la fermeture de sa filiale à Leamington. Cette dernière était derrière les titres comme Star Wars Outlaws et Far Cry 5, ainsi que la série DJ Hero (Activision) avant d’être rachetée par Ubisoft en 2017.

Voici le communiqué officiel, traduit par nos soins :

“Aujourd’hui, nous avons organisé une réunion pour tous les membres des équipes d’Ubisoft Leamington et d’Ubisoft Reflections afin de les informer des changements importants intervenus dans nos studios britanniques.

Dans un secteur de plus en plus complexe, la firme a entrepris de revoir ses opérations mondiales afin de pouvoir offrir les meilleures expériences aux joueurs sur le marché extrêmement concurrentiel d’aujourd’hui.

Dans le cadre de nos efforts continus pour prioriser les projets et réduire les coûts afin de garantir la stabilité à long terme d’Ubisoft, nous avons annoncé des restructurations ciblées au sein de nos studios à Düsseldorf, Stockholm et Reflections ainsi que la fermeture définitive du site d’Ubisoft Leamington.

Malheureusement, cela devrait avoir un impact sur 185 employés au total. Nous sommes profondément reconnaissants de leur contribution et nous nous engageons à les soutenir tout au long de cette transition.”

Dans les jours qui viennent, 185 personnes chez Ubisoft perdront alors leur emploi. En outre, la firme procèdera également à des restructurations au sein de ses filiales à Düsseldorf, Stockholm et Reflections. Espérons que ce ne sera pas une vague de licenciements en plus.