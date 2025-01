Origin, le lanceur de jeux d’EA, fermera définitivement ses portes

Après 14 ans de bons et loyaux services, la guillotine tombe enfin sur Origin, la plateforme de distribution de jeux vidéo d’EA. Certes, elle n’était pas aussi célèbre que Steam, mais elle était indispensable pour lancer des titres édités par EA Games. Et, même si la majorité des gamers ont depuis migré sur EA App, Origin continue de résister contre vents et marées…du moins jusqu’à aujourd’hui. Il y a quelques heures, Electronic Arts (EA) publie un communiqué, scellant ainsi le destin funeste d’Origin. Explications.

Fin de EA Origin : un problème de bits

En 2011, Electronic Arts a mis en ligne son propre client de jeux vidéo sur PC, baptisé Origin. À l’époque, les joueurs devaient passer sur la plateforme pour exécuter des jeux édités par EA Games, comme Battlefield ou Les Sims 4. Malheureusement, Origin n’a pas eu le succès escompté, les joueurs préférant plus Steam. EA commence donc à changer de fusil d’épaule, en remplaçant progressivement Origin par le nouveau launcher EA App.

Mais aujourd’hui, l’inévitable se produit : l’éditeur décide d’abandonner définitivement Origin au profit de l’EA App. La raison à cela ? Les prochaines mises à jour de Microsoft et d’Apple ne prendront plus en charge les systèmes 32 bits, et vont passer au 64 bits. Or, EA Origin ne fonctionne que sur 32 Bits, ce qui contraint EA à mettre les clés sous la porte de la plateforme après 14 ans d’existence.

Dans ses pages d’assistance, l’éditeur déclare : “Le 17 avril 2025, Origin sera fermé, car Apple et Microsoft cessent de prendre en charge les logiciels 32 bits. Si vous utilisez Origin, vous devrez passer à EA App, qui nécessite macOS Catalina 10.15.5 et ultérieur, ou une version 64 bits de Windows.”

La fermeture imminente d’Origin signifie donc que tous les utilisateurs de la plateforme devront penser à migrer vers l’EA App dès maintenant. De plus, ils ne perdront pas toutes leurs données des comptes et des jeux, car il pourront les transférer d’une plateforme à une autre. Toutefois, vérifiez si votre PC est compatible avec l’EA App. Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas accéder à vos jeux.

Retenez donc bien cette date du 17 avril 2025, car ce sera le jour où Origin disparaîtra définitivement d’internet.