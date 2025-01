L’influence positive de Zeki Data sur les femmes en IA

Les femmes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) prennent de plus en plus d’importance grâce à l’outil innovant Talent Multiplier. Développé par Zeki Data, cet ensemble de données mondial unique met en lumière plus de 300 000 femmes, réparties sur 90 pays et 250 domaines d’expertise. Avec seulement 25% des postes IA occupés par des femmes, cet outil est une révolution pour identifier les leaders de demain.

Transformer l’embauche avec Talent Multiplier

Talent Multiplier permet aux organisations de repérer les femmes innovatrices. Ainsi, elles peuvent les embaucher, les financer ou investir en elles. Zeki Data utilise des techniques de renseignement avancées pour promouvoir ces talents féminins souvent sous-représentés. Ce système innovant donne un avantage concurrentiel aux entreprises qui cherchent à dominer le marché par l’innovation.

L’importance des femmes dans l’IA

Les femmes jouent un rôle crucial dans la prochaine vague d’IA. Margaux Bergen, cofondatrice de Zeki, souligne que l’égalité des sexes dans le développement technologique profite à toute la société. En participant activement à la création de nouveaux modèles d’IA, les femmes façonnent un avenir technologique diversifié et inclusif.

Impact mondial et perspectives d’avenir

L’IA va transformer les progrès scientifiques et économiques partout dans le monde. Selon McKinsey & Company, l’IA pourrait accroître les bénéfices des entreprises de 4,4 billions USD par an. En capitalisant sur les talents féminins, les entreprises peuvent optimiser leur stratégie d’innovation et booster leur rentabilité. Le rapport « Women in AI » de Zeki Data offre une vue approfondie sur ces opportunités.

En conclusion, Zeki Data égalise les chances et valorise le potentiel des femmes dans l’IA. Ce travail est essentiel pour un avenir technologique intégré et prospère. Les organisations qui adoptent Talent Multiplier veilleront à rester en tête du progrès et de l’innovation.

Lisez notre dernier article tech : Vantage markets éblouit avec ses innovations à Dubaï