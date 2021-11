Xbox Series X et S : Microsoft annonce les derniers jeux vidéo rétrocompatibles

Depuis des années, Microsoft propose la rétrocompatibilité de moult titres pour ses Xbox. Lors de la conférence fêtant les 20 ans de Xbox, la firme américaine est ainsi venue annoncer une toute dernière salve de jeux vidéos rétrocompatibles pour les Xbox Series. Au total, 76 anciens jeux peuvent désormais être joués sur les consoles next-gen.

Les derniers jeux rétrocompatibles pour Xbox Series X et S

Depuis le lancement du programme de rétrocompatibilité, Microsoft a rendu accessible des centaines de jeux vidéo datant de la Xbox et de la Xbox 360 sur Xbox One, puis sur Xbox Series X et Series S. Le meilleur dans tout cela, c’est que ces vieux jeux profitent désormais d’améliorations, notamment au niveau de la définition et des assets. Les dernières consoles du constructeur peuvent aussi activer l’auto HDR sur des jeux n’en disposant pas à l’origine ou encore augmenter le nombre de FPS grâce à la fonctionnalité FPS Boost.

À l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de Xbox, Microsoft est venu annoncer une dernière vague de jeux rétrocompatibles pour ses Xbox Series. Peggy Lo, responsable du programme de compatibilité chez Xbox, explique ainsi : « Ce dernier et ultime ajout de plus de 70 titres au programme de rétrocompatibilité n’a été possible que grâce à la passion et aux commentaires de la communauté ». Elle ajoute d’ailleurs que « les demandes constantes [des fans de Xbox] pour des titres et des améliorations spécifiques ont encouragé l’équipe de rétrocompatibilité à s’associer aux créateurs originaux pour préserver des milliers de jeux de plus de quatre générations de Xbox ».

Voici les 76 nouveaux jeux rétrocompatibles sur les Xbox Series X et S :

50 Cent : Blood on the Sand ;

Aces of the Galaxy ;

Advent Rising ;

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom ;

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade ;

Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth ;

Bankshot Billiards 2 ;

Beautiful Katamari ;

Binary Domain ;

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed ;

Cloning Clyde ;

Conan ;

Darwini a+ ;

Dead or Alive Ultimate ;

Dead or Alive 3 ;

Dead or Alive 4 ;

Death by Cube ;

Disney Universe ;

Disney’s Chicken Little ;

Elements of Destruction ;

F.E.A.R. ;

F.E.A.R. 2: Project Origin ;

F.E.A.R. 3 ;

F.E.A.R. Files ;

The First Templar ;

Gladius ;

Gunvalkyrie ;

Islands of Wakfu ;

Lego The Lord of the Rings ;

Manhunt ;

Max Payne ;

Max Payne 2 : The Fall of Max Payne ;

Max Payne 3 ;

Mini Ninjas ;

Mortal Kombat ;

Mortal Kombat vs. DC Universe ;

MX vs. ATV Alive ;

MX vs. ATV Untamed ;

NIER ;

Novadrome ;

Oddworld: Munch’s Oddysee ;

Onechanbara: Bikini Samurai Squad ;

Otogi: Myth of Demons ;

Otogi 2: Immortal Warriors ;

The Outfit ;

Outpost Kaloki X ;

Quake Arena Arcade ;

R.A.W. – Realms of Ancient War ;

Red Dead Revolver ;

Resident Evil: Operation Raccoon City ;

Ridge Racer 6 ;

Rio ;

Risen ;

Risen 2: Dark Waters ;

Rock of Ages ;

Sacred 2: Fallen Angel ;

Scramble ;

Screwjumper! ;

Secret Weapons Over Normandy ;

Skate 2 ;

SpongeBob SquarePants Underpants Slam! ;

SpongeBob’s Truth or Square ;

Star Wars Starfighter: Special Edition ;

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith ;

Star Wars: The Clone Wars ;

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast ;

Switchball ;

Thrillville ;

Thrillville: Off the Rails ;

Time Pilot ;

TimeSplitters 2 ;

TimeSplitters: Future Perfect ;

Toy Story Mania! ;

Vandal Hearts: Flames of Judgment ;

Viva Piñata: Party Animals ;

Warlords.

Comme dit précédemment, ces jeux seront les derniers à être rétrocompatibles pour les dernières consoles Xbox. Peggy Lo est en effet venu expliquer : « Bien que nous continuions à nous concentrer sur la préservation et l’amélioration de la forme artistique des jeux, nous avons atteint la limite de notre capacité à apporter au catalogue de nouveaux jeux du passé en raison de contraintes de licence, juridiques et techniques ».

