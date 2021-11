Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de novembre 2021

Maintenant que le mois de novembre 2021 vient débuter, Microsoft vient en profiter pour annoncer les nouveaux jeux disponibles sur le Xbox Game Pass. Comme à son habitude, l’entreprise ne dévoile que les nouveautés du début du mois. Neuf nouveaux jeux sont ainsi au programme, dont Minecraft sur PC, It Takes Two, Forza Horizon 5, le remaster de GTA San Andreas ou encore Footall Manager 2022.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass pour novembre 2021

Après un mois d’octobre sous le signe de l’horreur avec notamment Back 4 Blood et Visage, le Xbox Game Pass est de retour avec neuf nouveaux jeux pour le mois de novembre 2021. Pour commencer, Microsoft propose aux joueurs PC de profiter de Minecraft en version Java et Bedrock Editions dès le 2 novembre. Le même jour, il sera aussi possible de lancer Unpacking (Cloud, Xbox et PC), un jeu de puzzle où vous emménagez dans votre nouveau foyer. Il faudra ainsi déballer vos affaires et les ranger à votre guise. Cela sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire du personnage que vous contrôlez.

Le 4 novembre, le Xbox Game Pass proposera It Takes Two (Cloud, Xbox et PC), un jeu de coopération, d’action et de plateforme aux petits oignons où vous incarnerez deux parents transformés en poupée par leur fille ; et Kill It with Fire (Cloud, Xbox et PC), un jeu d’action où votre métier est d’exterminer les araignées ayant envahi les maisons environnantes. Pour les amoureux du foot, sachez que le 9 novembre signera l’arrivée de Football Manager 2022 (Cloud, Xbox et PC). À cette date, le tant attendu Forza Horizon 5 (Cloud, Xbox et PC) viendra aussi vous offrir quelques sensations fortes à travers des courses effrénées dans les villes et les magnifiques paysages du Mexique.

Pour finir, Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Xbox), le remaster du jeu sorti en 2004 ; ainsi que One Step From Eden (Xbox et PC), un jeu de cartes où vous devrez construire votre propre deck afin de combattre en temps réel des hordes d’ennemis ; arriveront sur le Xbox Game Pass le 11 novembre.

