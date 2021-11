Games with Gold : les jeux gratuits sur Xbox en novembre 2021

Le début du mois de novembre 2021 signifie notamment l’arrivée de nouveaux jeux offerts sur Xbox via le programme Games with Gold. Microsoft vient ainsi d’annoncer les quatre nouveaux jeux disponibles gratuitement sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S : Moving Out pour déménager aussi vite que son ombre ; Kingdown Two Crowns pour combattre des hordes d’ennemis autour de votre royaume ; Rocket Knight pour incarner un opossum en armure équipé d’un jet-pack et Lego Batman 2 DC Super Heroes pour jouer le justicier masqué dans un Gotham City plein de Legos.

Les jeux Games with Gold de novembre 2021

Après le jeu de rythme Aero ou encore l’expérience de parcours futuriste et coloré Hover en octobre, le programme Games with Gold revient avec quatre nouveaux jeux offerts en novembre 2021 sur Xbox :

Moving Out : du 1er au 30 novembre (Xbox One et Series X|S) ;

: du 1er au 30 novembre (Xbox One et Series X|S) ; Kingdom Two Crowns : du 16 novembre au 15 décembre (One et Series X|S) ;

: du 16 novembre au 15 décembre (One et Series X|S) ; Rocket Knight : du 1er au 15 novembre (360, One et Series) ;

: du 1er au 15 novembre (360, One et Series) ; Lego Batman 2 DC Super Heroes : du 16 au 30 novembre (360, One et Series).

Du 1er novembre au 16 novembre 2021, les joueurs Xbox pourront tout d’abord profiter de la pépite coopérative Moving Out. Votre objectif sera très simple : déménager tous les objets présents dans différentes demeures dans votre camion. Rocket Knight sera aussi disponible durant la même période. Dans ce jeu de plates-formes, vous incarnerez un opossum en armure muni d’un jet-pack. Il faudra donc se déplacer habilement, voire rebondir sur des parois pour avancer à travers les différents niveaux.

Le jeu de micro-stratégie Kindgom Two Crowns sera ensuite proposé gratuitement dès le 16 novembre 2021 grâce au Games with Gold. En contrôlant un roi, vous devrez agrandir votre empire, mais il faudra aussi réussir à protéger votre domaine de hordes d’ennemis. Il sera aussi possible de profiter durant la seconde partie du mois de Lego Batman 2 DC Super Heroes. Le jeu est bien évidemment un mix entre l’univers de Batman et des jouets Lego. Vous incarnerez ainsi Batman et son acolyte Robin dans Gotham City à travers plusieurs missions remplies d’action.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité Xbox Game Pass : les nouveaux jeux d’octobre 2021 !