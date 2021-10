Les ransomwares et tentatives de vols de mot de passe ont grandement augmenté en 2021

ESET, éditeur de logiciels de cybersécurité, a publié un nouveau rapport résumant l’ensemble des statistiques clés de ses solutions durant l’année 2021. De manière générale, il met en évidence des intensifications des demandes de rançon importantes, mais aussi des tentatives de vols de mots de passe.

Augmentation des ransomwares et tentatives de vols de mots de passe en 2021

Pour commencer, les chercheurs en cybersécurité de chez ESET ont comptabilisé 55 milliards de nouvelles tentatives de cassage de mots de passe durant la période de mai à août 2021. Cela représente plus du double des attaques enregistrées durant les quatre premiers mois de l’année : janvier, février, mars et avril. Cette période comptait en effet 27 milliards d’attaques.

Au niveau des ransomwares, soit les demandes de rançons, ESET dévoile que leur nombre n’a jamais été aussi élevé qu’entre mai et août 2021. On référence deux grosses attaques durant cette période : Colonial Pipeline en mai 2021 et Kaseya VSA en juillet 2021. Concernant cette dernière, les hackers ont effectué la plus grande demande de rançon, 70 millions de dollars, pour restaurer les données du fournisseur de logiciels de gestion IT.

Le rapport d’ESET souligne par la suite une augmentation importante des attaques quotidiennes par utilisateurs tout au long de l’année 2021. Durant le premier trimestre, la société décompte en effet 1 392 tentatives par appareil et par jour, contre 2 756 du mois de mai à août.

Dans les détails, les cibles favorites des hackers concernant les attaques pour cassage de mots de passe ou les ransomwares sont les employés utilisant le service Remote Desktop Protocol permettant d’utiliser son ordinateur de bureau à distance. Cette solution a fortement été utilisée dans le cadre du télétravail en 2020 ainsi qu’en 2021.

