Site de rencontres : dire « salut » n’est pas la meilleure approche

Faire le premier pas est généralement compliqué, principalement pour les gens trop timides ou polis. Ces derniers privilégient en général une approche très simple sur les sites de rencontre avec un simple « salut » ou « hello ». D’après une étude, cette approche ne serait pas efficace et ne résulterait pas à une réponse de son interlocutrice ou interlocuteur dans la plupart des cas.

Ne pas faire trop simple sur les sites de rencontres

« Salut » (hello en anglais) est tout simplement le mot à 5 lettres à bannir de votre vocabulaire sur les plateformes de rencontres. Via une étude relayée par Red Online en fin d’année 2022 et réalisée pour l’application de rencontres néerlandaise Inner Circle par l’agence américaine Opinium, on découvre en effet que cette approche est utilisée par 77 % des hommes interrogés pour cette étude lorsqu’ils démarrent une conversation sur un site ou une application de rencontres. La mauvaise nouvelle, c’est que cela n’est pas du tout efficace étant donné qu’une personne sur dix ne reçoit pas de réponse suite à ce type de premier pas.

D’après 68 % participant à l’étude, dire « salut » en première approche serait le signe d’un « manque d’efforts ». 45 % des sondés estiment que cela donne l’impression « que la personne n’est pas vraiment intéressée ». 35 % soulignent de leur côté que ce premier pas est sans imagination et 24 % le trouvent ennuyeux.

Charly Lester, expert en rencontres, précise d’ailleurs au journal The Guardian : « Commencer une conversation par un simple « salut », c’est l’option facile certes, mais c’est un mauvis déclencheur. Pour l’interlocuteur en face, il est vraiment difficile de réponse avec autre chose qu’un autre « salut » en retour ».

Que dire à la place de « salut » pour aborder quelqu’un ?

Il est donc nécessaire d’oublier sa timidité et passer au-dessus de la difficulté à engager une conversation. Pour cela, David Vermeulen, PDG et fondateur du site et de l’application de rencontre Inner Circle, explique qu’il est préférable d’utiliser « des introductions plus personnelles, créatives et épicées ».

Il continue en expliquant que les messages populaires qui sont généralement gratifiés par une réponse sont ceux incluant « des questions sur le profil de la personne, sur leur photo, leur parcours ». La raison des réponses à ces approches est qu’elles « démontrent de l’intérêt ».

David Vermeulen souligne aussi que faire des compliments peut être une très bonne approche étant donné que « tout le monde aime recevoir un compliment ». Cela montre d’ailleurs « qu’on a passé du temps à regarder le profil ».

Le service de rencontre Inner Circle va même suggérer des approches plus directes afin de marquer les esprits. Certaines personnes pourraient ainsi être sensibles à des introductions comme : « On n’était pas à la fac ensemble ? Je pense qu’on avait le même cours d’alchimie » ou encore « Cherche CDI : câlin à durée indéterminée »…