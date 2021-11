iPhone et Apple Watch pourront détecter automatiquement les accidents de voiture et appeler les urgences

La sécurité est un point important qu’Apple semble vouloir développer. Permettant déjà de détecter les chutes de personnes, plus récemment à vélo, grâce aux montres connectées Apple Watch, le Wall Street Journal vient de déclarer que la firme à la pomme développait une fonctionnalité de détection des accidents de voiture pour les iPhone et les Apple Watch. Via ce système, le 911 (numéro d’appel d’urgence nord-américain) serait automatiquement contacté.

La détection d’accident de voiture grâce aux iPhone et Apple Watch

Avec l’Apple Watch Series 4, Apple a introduit une fonctionnalité détectant automatiquement lorsqu’une personne fait une chute qui appellent directement les secours. En septembre 2021, la mise à jour watchOS 8 ajoutait la détection des chutes à vélo. Une nouvelle fonction de sécurité serait désormais encours de développement chez Apple d’après un récent rapport du Wall Street Journal. Désormais, l’objectif serait en effet de détecter les accidents de voiture et de contacter par la suite les urgences. Le rapport du journal américain rapporte d’ailleurs qu’Apple détecterait cette information grâce aux iPhone et Apple Watch. On apprend aussi que plus de 10 millions d’impacts présumés de véhicules auraient déjà été détectés par les appareils Apple.

Le Wall Street Journal explique même comment Apple s’y prendrait pour détecter les accidents de la route. Pour cela, la fonctionnalité mesurerait un pic soudain de pesanteur, ce que l’on appelle les « g », grâce aux iPhone et Apple Watch. « Apple a testé la fonction de détection des collisions au cours de l’année écoulée en collectant des données partagées anonymement par des utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch (…). Les produits Apple ont déjà détecté plus de 10 millions d’impacts présumés de véhicules, dont plus de 50 000 ont donné lieu à un appel au 911« , explique le quotidien d’après les documents d’Apple en sa possession et des sources proches du projet.

Pour avoir les résultats les plus justes, « Apple a utilisé les données des appels au 911 pour améliorer la précision de son algorithme de détection des accidents, car un appel d’urgence associé à un impact suspect donne à Apple plus de certitude qu’il s’agit bien d’un accident de voiture, selon les documents« , déclare le Wall Street Journal. Selon les informations du journal, la fonctionnalité de détection des accidents de voiture devrait arriver via les mises à jour iOS 16 pour les iPhone et watchOS 9 pour les Apple Watch en 2022. Le rapport précise cependant que « le lancement de la nouvelle fonctionnalité pourrait changer, ou Apple pourrait décider de ne pas la sortir« .

Pour rappel, Apple développe aussi un système de communication par satellite pour les appels et messages urgents !