Test : Hitman 3 – 5 bonnes raisons d’y jouer…ou pas

IO interactive revient en janvier 2021 avec le troisième volet de la série Hitman. Hitman 3 est un jeu vidéo d’action-aventure et d’infiltration. Hitman 3 est la dernière partie de la trilogie World of Assassination, il fait suite aux jeux Hitman et Hitman 2 sortis respectivement en 2016 et 2018. L’agent 47 est donc de retour pour de nouvelles missions.

L’infiltration par excellence

Hitman 3 est donc un jeu d’infiltration en vue à la troisième personne. On incarne à nouveau l’agent 47 et les missions de ce troisième volet consistent toujours à éliminer des cibles et résoudre certaines énigmes. Pour cela, l’agent 47 se retrouve dans différentes maps situées à Dubaï, en Angleterre, en Allemagne, en Chine, en Argentine et pour finir en Roumanie. A noter que le jeu permet d’importer les niveaux des 2 premiers opus si le joueur les possède. On retrouve donc dans Hitman 3 tout ce que l’on connaît de la série, des cinématiques et des missions. Ces dernières ne sont qu’au nombre de 6 mais contrairement à ce que l’on peut penser, il y a de quoi faire. De plus, certaines missions intègrent des enquêtes et énigmes à résoudre pour une immersion plus intense.

L’agent 47 ne connait pas le vertige

Toutefois, Hitman 3 n’apporte pas vraiment de nouveautés, le gameplay est bien sûr amélioré et l’on retrouve la jouabilité qui a fait le succès de la franchise sur de nouvelles maps. C’est sur ces maps que Hitman 3 va nous faire découvrir des graphismes magnifiques et mis en valeur avec la next-gen. La gestion des jeux de lumières est parfaite et les reflets à couper le souffle. Les panoramas, les détails, les ombres, le soleil tout y est, quelque soit l’ambiance. Du building au manoir, les graphismes sont bluffants de vérité.

Je me vois dans le miroir !

Un petit tour dans mon palace ?

Les possibilités offertes par Hitman 3 sont nombreuses afin de mener à bien chaque mission. Le scénario à une importance cruciale et donne des indices sur comment effectuer la mission. Toutefois, rien de linéaire, il y a de multiples façons de parvenir à son objectif. Les chemins sont nombreux, les méthodes tout autant et les accessoires et objets également. Cela permet de refaire ses missions d’une tout autre manière et de collecter différents items qui serviront pour la suite. Les variantes à débloquer au fil de la carrière sont donc énormes. À noter que la voix off des commentaires est en anglais avec des sous-titres en français. Il faudra être attentif et bien suivre certaines directives dans l’oreillette.

Graphismes de nuit épatants

Hitman 3 et les différents modes de gameplay

Hitman 3 dispose de plusieurs modes de gameplay. les 6 missions principales concernent donc le mode campagne. Le mode cible fugitive, bien que pas encore disponible, est un mode dans lequel on doit traquer une cible unique. Vient ensuite le mode escalade qui consiste à assassiner certaines cibles avec une arme ou un piège spécifique tout en portant un déguisement particulier, souvent avec un chargement limité et sans sauvegarde. Le mode contrats est l’outil de création. On choisit ses propres cibles, comment les éliminer, puis on exécute la mission. Une fois le contrat terminé on peut mettre ses amis au défi pour obtenir le meilleur score dans les classements. Enfin, sniper assassin consiste à éliminer les cibles et les gardes sans déclencher d’alarme, tout en complétant des défis pour augmenter le multiplicateur de score.

5 bonnes raisons d’y jouer

Les différents modes de gameplay offerts par Hitman 3 sont variés. Le mode campagne permet déjà de s’amuser mais les autres modes sont un plus. Le mode contrat est un peu comme un mode créateur et il est très bien réalisé. Le fait de pouvoir gérer beaucoup d’options dans son contrat offre une bonne durée de vie et des défis à relever.

Les graphismes sont magnifiques et bluffants sur next-gen (PS5). La gestion des reflets et des détails offre une immersion complète et le jeu bénéficie de belles optimisations techniques sur PS5. Les temps de chargement sont quasi inexistants.

Les possibilités sont énormes pour chacune des missions. En effet, il est possible d’assassiner de multiples façons, d’atteindre ses cibles par des chemins complètement différents. Les missions sont bien construites. Hitman 3 offre une rejouabilité pour de longues heures.

Les menus sont clairs et précis, certains les trouveront complexes car ils sont fournis. Toutefois on y retrouve tous les raccourcis et informations nécessaires.

Hitman 3 regroupe les 2 premiers opus ainsi que des missions secondaires. Malgré cela, un bémol, les 2 premiers épisodes ne sont pas offerts dans la version de base Hitman 3, il faudra soit les posséder soit les acquérir. Le regroupement unique est toutefois un bon point.

5 bonnes raisons de ne pas y jouer

l’IA est parfois perfectible, les ennemis font souvent le même parcours et ils ne fouillent pas les armoires par exemple. Cela aurait augmenté la difficulté et la réalité dans le jeu. Par ailleurs, les gunfight manquent un peu de pêche.

Dans Hitman 3, il n’y a pas de marquage de point de destination. Rien de bien grave mais les maps sont parfois grandes et l’on peut se perdre assez facilement. Une mini map s’affiche à l’écran et il est possible de consulter la carte dans le menu mais un marquage de point de destination serait utile.

Même s’il y a déjà de quoi faire, on aurait aimé plus que 6 missions principales. En effet, 6 missions principales c’est à la fois long si on les explore en rejouabilité, sinon c’est très court et on en voudrait plus.

Le jeu est en VO sous-titrée et une version 100% française aurait été appréciée. En effet, recevoir les instructions dans l’oreillette demande un peu d’attention car elles sont souvent importantes pour la bonne réussite de la mission.

Hitman 3 n’a pas vraiment de contenu rafraîchissant. Il reprend les mécaniques des premiers opus en les améliorant, à la fois en gameplay mais aussi et surtout graphiquement.

Conclusion

Dans Hitman 3, il faut oublier la méthode du passage en force. Ce n’est clairement pas une bonne idée. Tout le jeu se base sur l’infiltration et l’environnement est développé pour. Le gameplay reprend les mécaniques de ce que l’on connaît déjà sur la série. Les possibilités sont nombreuses pour mener à bien son contrat d’assassinat et remplir ses objectifs. La rejouabilité c’est le gros point fort de Hitman 3 et heureusement qu’elle est présente car le mode campagne ne comprend que 6 missions. Les autres modes de jeu permettent tout de même d’augmenter la durée de vie en jouant de différentes manières. La partie graphique quant à elle représente une véritable évolution, tout du moins pour les next-gen. On en prend plein les yeux dès la première mission sur les hauteurs de Dubaï

Points positifs De superbes graphismes

Missions rejouables de différentes façons

Différents modes de jeu Points négatifs Seulement 6 missions principales

IA perfectible

