Après plusieurs mois d’attente, les amateurs des modèles PS5 peuvent désormais être soulagés. Sony lance le PlayStation Wrap-Up 2020 qui vous permet de consulter toutes les statistiques de jeu sur la console de salon ‘’next-gen’’. Il s’agit d’une application qui présente des similitudes avec le Spotify Wrapped, destiné à faire la rétrospective de l’année musicale. Mais, elle se démarque de cette dernière par sa rétrocompatibilité avec la PS4.

Toutes vos statistiques de jeu pendant l’année avec le PlayStation Wrap-Up 2020

Sony avait annoncé le lancement de cette application pour l’année dernière. Finalement, ce n’est que ce mois que le constructeur japonais de jeux vidéo dévoile le PlayStation Wrap-Up. Ce nouveau service que propose l’entreprise nippone permet aux joueurs de découvrir leurs statistiques de jeu sur toute l’année 2020. Pour y accéder il suffit de cliquer sur le lien qui s’affiche sur l’écran de votre télévision au démarrage du jeu. Après avoir entré votre adresse mail puis votre mot de passe, toutes les statistiques de jeu (temps, performances, scores, divers jeux joués, jeu ayant occupé le plus…). Mais, l’accès à ces données reste limité à un certain nombre de personnes.

Des restrictions d’accès au Wrap-Up 2020

Le nouveau service de Sony sur les ‘’next-gen’’ est certes disponible, mais n’est pas accessible à toute personne. Des nombreuses conditions doivent être remplies avant de consulter les statistiques. Parmi elles se trouvent celles sur l’âge et sur le temps de jeu. En effet, seules les personnes ayant au moins 18 ans et ayant joué 10 heures au minimum l’année peuvent consulter les statistiques. La rupture de stocks actuelle que connait la PS5 rend le PlayStation Wrap-Up 2020 peu rependu auprès de joueurs. Sony rend alors cette application beaucoup plus dynamique sur le modèle précédent de ces consoles de salon, la PS4.

