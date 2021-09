iPhone 13, Apple Watch Series 7 et AirPods 3 : les dernières informations avant la keynote

Mardi 14 septembre, Apple annoncera plusieurs nouveaux produits lors de sa conférence de rentrée. Pour l’occasion, la firme à la pomme annoncera sans grande surprise les tant attendus iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et probablement les AirPods 3. Avant cet évènement, les grands informateurs spécialisés Apple, Mark Gurman et Ming-Chi Kuo, sont de retour pour donner quelques informations de dernières minutes !





Les dernières informations avant la keynote d’Apple

Dans sa newsletter hebdomadaire, Mark Gurman est tout d’abord revenu sur les produits clés des annonces d’Apple lors de sa prochaine keynote : les iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7.

Concernant les iPhone 13, le journaliste de chez Bloomberg annonce : un changement de design minime avec une encoche plus petite ; un module photo avec trois capteurs pour les modèles Pro et deux pour les autres ; un mode portrait pour la vidéo ; un « système de filtres à base d’intelligence artificielle pour appliquer différents styles à vos photos » ; un enregistrement vidéo ProRes pour les modèles Pro (une décision logique après le lancement du ProRAW) ; une puce A15 plus rapide que la A14 des iPhone 12 ; un écran LTPO pour l’iPhone 13 Pro et Pro Max pour offrir un meilleur taux de rafraîchissement ; et une fonction de communication satellite pour les appels d’urgence.

De son côté, Ming-Chi Kuo est revenu sur les capacités de stockage des iPhone 13. Concernant le modèle standard et le mini, l’analyste souligne qu’Apple aurait décidé de proposer trois types de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go. On note ainsi le départ de la configuration avec 64 Go de stockage et l’arrivée du 512 Go pour ces modèles. Au niveau des iPhone 13 Pro et Pro Max, le stockage interne proposé serait de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Comme les rumeurs le disaient depuis plusieurs mois, les variantes Pro auraient ainsi bel et bien droit à une capacité de 1 To.

Du côté de l’Apple Watch Series 7, Mark Gurman explique que cette génération profitera d’un nouveau design avec des bords plats ; de nouveaux cadrans et bracelets ; de deux tailles : 41 et 45 mm ; et d’une puce S7 plus rapide.

Pour finir, Ming-Chi Kuo a confirmé que les AirPods 3 seraient bien annoncés lors de la keynote Apple de ce mardi. Au niveau de la tarification, il souligne qu’Apple pourrait adopter deux stratégies différentes : la première consisterait à vendre les AirPods 3 à un prix plus élevé que les AirPods 2 ; la seconde suggère une baisse de prix des AirPods 2 afin de proposer les AirPods 3 au prix actuel des AirPods 2.