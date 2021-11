Test – Shure MV7 Kit Podcast : le petit kit du parfait podcasteur ?

Shure est l’une des références en termes de microphone, notamment professionnel, avec des standards tel que le fameux SMB7. Cependant, la marque propose aussi des produits légèrement moins onéreux, mais tout autant qualitatif. C’est le cas du Shure MV7, que nous avons pu tester accompagné de son kit podcast.

Caractéristiques techniques du Shure MV7

Type de transducteur : Dynamique Diagramme polaire : Cardioïde Réponse en fréquence : 50 Hz – 16 kHz Sensibilité (en XLR) : 55 dBV/Pa (1.78 mV) à 1 kHz Sensibilité (en USB) : 47 dBFS/Pa à 1 kHz Impédance de sortie : 314 Ohms Niveau maximal de pression acoustique (en USB): 132 dB SPL Plage de gain : 0 à +36 dB Connectiques : micro-B USB, XLR, jack 3.5 mm Dimensions : 54 mm x 66 mm Poids : 550 g Alimentation requise : USB Fréquence/résolution d’échantillonnage : 44,1 Khz ou 48 kHz / 16 ou 24 bits

Présentation et design

Le Shure MV7 est un microphone cardioïde, qui s’est grandement inspiré du design de son grand frère, le SMB7, dont il est, à première vue, une version miniature. Les principaux changements visibles se manifestent par la présence du logo Shure sur le côté du microphone, qui est tout simplement absent du SMB7.

De plus, une zone située juste derrière la bonnette permet de régler le volume du micro ainsi que du casque (si vous en avez branché un directement à l’arrière de l’appareil) et de simplement couper le son via un bouton « mute ». Cette zone dispose de LEDs qui indiquent le volume, en vert pour le microphone, en orange pour le casque. Un mode, activable depuis le logiciel fourni, nous montre grâce à ces LEDs le volume de captation en temps réel, pour savoir si l’appareil sature ou si aucun son n’est détecté.

La bonnette noire se situe dans la parfaite continuité du micro, à tel point que lorsqu’on la retire, la capsule de captation du son semble ridicule.



Le Kit Podcast contient également un tripode qui vient se visser dans le bas du MV7. Celui-ci se divise en trois pieds en plastique dont nous avons la possibilité de changer la hauteur pour la meilleure prise de son possible. Vous pouvez visser le microphone à un bras ou autre support si vous le souhaitez.

Pour ce qui est de l’arrière de l’appareil, trois connectiques viennent s’y greffer. Tout d’abord, une prise XLR, ainsi qu’un port casque jack 3,5mm et pour finir, un emplacement micro-USB. Tout comme le Blue Yeti X, il est possible de l’utiliser branché en XLR ou en micro-USB. Un USB-C aurait tout de même préférable à ce dernier.

Le logiciel du Shure MV7

Le logiciel Shure Plus MOTIV se divise en deux catégories. Une partie « Niveau auto » où il est possible de définir des préréglages automatiques. La seconde, nommée « Manuel » permet un paramétrage plus poussé du microphone. Les deux parties permettent de couper le micro ou modifier le comportement des LED. Dans le premier onglet, nous pouvons retrouver les positions dans lesquels vous pouvez utiliser le micro, ainsi que le type fréquence que vous voulez utiliser.

Partie Auto du logiciel ShurePlus MOTIV



Pour ce qui est du second onglet, le gain est modifiable tout comme l’égalisation et le niveau du compresseur. L’activation du limiteur est également possible.

Partie Manuel de Shure Plus MOTIV

La qualité son du Shure MV7

Le facteur le plus important lors de l’achat d’un micro, c’est la qualité sonore de celui-ci. Voici un enregistrement en encodage 16 bits, sans retouche et avec ces réglages :

On observe que le son est très juste, la qualité est bonne. Le seul reproche pouvant être fait est le manque de chaleur. Le filtre antipop déjà présent atténue très bien les bruits parasites et cela se ressent.

Conclusion

Le design sobre du Shure MV7 lui permet d’être utilisé dans tous les contextes, professionnel comme personnel. La personnalisation qu’offre le logiciel est correcte, surtout au vu de la rareté de ceux-ci, mais aurait pu être plus poussée. Enfin, le rendu sonore du microphone fait qu’il est utilisable dans tous les domaines tels que le streaming, le podcast voir même la radio. Pour ce qui est de la musique, c’est le manque de chaleur qui me fera passer ce domaine. Malgré tout, il reste excellent dans sa gamme de prix, quoi qu’un peu cher pour le commun des mortels.