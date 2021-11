Asus Vivobook Slate 13 : un PC portable avec écran OLED qui se prend pour une Surface

En annonçant la Vivobook Slate 13, Asus vient de s’attaquer à un géant des ordinateurs tablettes : Microsoft. En effet, le format deux-en-1 de ce nouveau produit vient directement se frotter à la célèbre gamme Surface. Elle profite cependant d’un avantage conséquent : une dalle OLED.

Vivobook Slate 13, un ordinateur tablette avec dalle OLED

Proposé à partir de 499 euros en France, le Vivobook Slate 13 d’Asus vient directement entrer en concurrence avec la Surface Go 3 de Microsoft. Avec ce nouvel ordinateur tablette, la firme taïwanaise vient tout d’abord proposer un argument de vente solide : une dalle OLED d’une diagonale de 13,3 pouces avec une définition 1080p et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Grâce à la technologie OLED, Asus explique pouvoir proposer des couleurs plus vibrantes, des noirs profonds ainsi que des blancs éclatants.

Profitant d’un pied rétractable, le Vivobook Slate 13 d’Asus peut s’incliner jusqu’à 170 degrés. Un clavier vient d’ailleurs s’attacher magnétiquement, comme sur les tablettes Surface de Microsoft. Sans grande surprise, un stylet est aussi disponible pour écrire ou dessiner sur l’écran tactile.

À l’intérieur, on retrouve un processeur Intel Pentium Silver N6000 avec 4 Go ou 8 Go de RAM. Comprenez par là que l’ordinateur tablette est idéal pour tout ce qui va être de la bureautique, de la navigation internet et le visionnage de vidéos. Côté stockage interne, Asus a équipé le Vivobook Slate 13 d’un SSD de 128 Go. La connectique se limite de son côté à deux ports USB-C, un lecteur de carte microSD et une prise jack 3,5 mm.

Tournant directement sous Windows 11, l’Asus Vivobook Slate 13 est proposé à partir de 499 euros (version 4 Go de RAM), ce qui en fait le PC portable le moins cher du marché avec un écran OLED. Pour le pack avec clavier, compte 599 euros et 699 euros si on ajoute le stylet et une housse. L’ordinateur tablette devrait être disponible en France avant la fin de l’année d’après Asus.

