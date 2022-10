Snapchat+ : de nouvelles fonctionnalités pour les abonnés, dont des Stories d’une semaine

SnapChat continue de faire évoluer son abonnement. En effet, de nouvelles fonctionnalités sont maintenant disponibles via Snapchat+. Nous retrouvons notamment l’arrivée d’une option permettant de modifier la durée avant que votre Story disparaisse ; des sons de notifications personnalisables ; ou encore des bordures de caméra colorées.

Trois nouvelles fonctionnalités viennent de faire leur entrée sur Snapchat+, l’abonnement à 3,99 euros de Snapchat. Pour rappel, cette formule propose des options exclusives aux abonnés sur le réseau social. La plateforme le définit d’ailleurs comme « une collection de fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première ». Lancé fin juin 2022, le service comptait déjà plus de 1 million d’abonnés à la mi-aout.

Dans un nouveau billet de blog, Snapchat explique tout d’abord avoir ajouté une fonctionnalité permettant de modifier la durée d’une Story. Les abonnés à Snapchat+ peuvent ainsi profiter de plusieurs options : 1 heure, 6 heures, 24 heures, 2 jours, 3 jours et 1 semaine. La durée habituelle est de 24 heures à titre d’information. Ainsi, les utilisateurs pourront afficher de grands évènements de leur vie durant plus de temps ; et d’autres expériences plus volatiles pendant moins de temps.

La deuxième nouveauté se trouve du côté des notifications. Les abonnés Snapchat+ peuvent en effet modifier le son des alertes. Il est plus précisément possible d’attribuer des sonneries à différents contacts. L’abonnement permet ensuite d’ajouter des bordures colorées autour du cadre de la caméra Snapchat. Huit options sont disponibles. Pour finir, le réseau social propose trois arrière-plans exclusifs Halloween Bitmoji afin de décorer les profils des utilisateurs.

