Xbox Series X et S : les nouveautés de la mise à jour d’octobre 2022

Microsoft vient d’annoncer une nouvelle mise à jour pour ses Xbox Series X et S. Cette version d’octobre 2022 vient logiquement proposer quelques nouveautés intéressantes pour les consoles, dont la possibilité d’utiliser la manette Xbox en tant que télécommande afin de contrôler le son de sa TV ; de désactiver le son de démarrage ; ou encore de modifier la durée des clips vidéos avec l’application Xbox sur smartphone.

Après avoir annoncé la personnalisation de la Xbox Elite 2 via le programme Xbox Design Lab, Microsoft est venu déployer une nouvelle mise à jour pour les Xbox Series X et S. Les deux consoles profitent ainsi de quelques changements en ce mois d’octobre 2022.

Pour commencer, la manette de la Xbox peut maintenant contrôler le volume de la télévision via la section Audio et Musique du Xbox Guide. Ainsi, il suffit d’appuyer sur le bouton Xbox de la manette pour afficher le Guide et accéder à la section Audio et Musique pour monter, baisser ou couper le son.

Microsoft annonce ensuite qu’il est possible de désactiver les sons de démarrages. Pour cela,il suffit de suivre la démarche suivante : Profil & Système > Paramètres > Général > Volume et sortie audio > Options supplémentaires > Désactiver les sons de démarrage.

Nous apprenons ensuite quelques changements pour la configuration de sa console en tant que Xbox principale. Pour rappel, cette manipulation permet à vos amis et votre famille peuvent accéder à vos jeux et services (Xbox Game Pass et Xbox Live Gold), même si vous n’êtes pas connecté. Microsoft précise ainsi l’arrivée « de nouveaux écrans de configuration pour faciliter cette étape et le fait de changer de console principale lorsque vous configurerez votre nouvelle Xbox ».

Microsoft a ensuite changé les noms des modes d’alimentations ; nomme désormais les mots de passe personnels et pour invités Xbox PIN et Xbox PIN pour invités ; mis à jour ses manettes ; et ajouté la possibilité de modifier la durée des clips vidéos sur l’application Xbox (Android et iOS).

