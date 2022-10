Nvidia GeForce Now ajoute les contrôles tactiles pour smartphones et tablettes

Nvidia vient d’annoncer une bonne nouvelle pour son service de streaming de jeux vidéo GeForce Now: le support des contrôles tactiles. Il est ainsi possible de jouer sans manette sur smartphone Android et iOS et tablettes. Pour le moment, une petite liste de titres est compatible.

Cela fait maintenant de plusieurs années que Microsoft propose les contrôles tactiles sur les jeux disponibles en cloud gaming via le Xbox Game Pass. GeForce Now a de son côté patienté jusqu’à cette semaine pour se lancer dans l’aventure. Il est ainsi possible de jouer sans manette au service de Nvidia, mais uniquement avec ses doigts en effectuant des gestes ou en appuyant sur des touches affichées à l’écran.

Les jeux disponibles sur Nvidia GeForce Now compatible avec les contrôles tactiles sur smartphones et tablettes :

Fortnite – Epic Games ;

Genshin Impact – HoYoverse ;

Trine 2 : Complete Story – Steam ;

Slay the Spire – Steam ;

Dota Underlords – Steam ;

Into the Breach – Steam et Epic Games ;

Papers, Please – Steam ;

Tabletop Simulator – Steam.

D’autres titres sont uniquement accessibles en tactile sur tablettes :

March of Empires – Steam ;

Door Kickers – Steam ;

Bridge Constructor Portal – Steam ;

Shadowrun Returns – Steam et Epic Games ;

Monster Train – Steam ;

Talisman : Digital Edition – Steam ;

Magic: The Gathering Arena – Wizards.com et Epic Games.

Au passage, Nvidia a annoncé les nouveaux jeux compatibles sur Nvidia GeForce Now en cette fin de semaine :

À Plague Tale: Requiem – Steam et Epic Games ;

Batora – Lost Haven – Steam ;

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef – Steam et Epic Games ;

The Tenants – Steam ;

FAITH: The Unholy Trinity – Steam ;

Evoland Legendary Edition – Epic Games ;

Commandos 3 – HD Remaster – Steam et Epic Games ;

Monster Outbreak – Steam et Epic Games.

