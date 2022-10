Xbox Elite 2 : le design de manette peut maintenant être personnalisé

Microsoft vient de revenir avec une multitude de versions de sa Xbox Elite 2. En effet, cette dernière peut maintenant être personnalisée grâce au programme Xbox Design Lab. Les joueurs ont ainsi le choix de couleur pour le corps et les boutons de la manette ; mais aussi les accessoires.

Alors que Sony vient de dévoiler la date de sortie et le prix de sa DualSense Edge, Microsoft renchérit en annonçant une actualité pour sa concurrente directe : la Xbox Elite 2.

La firme américaine vient en effet de communiquer au sujet de son programme Xbox Design Lab. Pour rappel, il permet de personnaliser la traditionnelle manette Xbox en changeant les couleurs de chaque élément de la manette. Vous l’aurez donc compris, la Xbox Elite 2 peut désormais elle aussi être personnalisée.

Dans un billet de blog, Microsoft déclare ainsi qu’il est possible de « changer la couleur de presque toutes les parties de la manette Elite Series 2 ». Dans les détails, vous pouvez personnaliser la couleur l’avant, l’arrière, la croix directionnelle, les gâchettes, les boutons de tranche, les sticks et les autres boutons.

Il est aussi possible de choisir entre une croix directionnelle traditionnelle ou uniforme ; ainsi que la couleur des palettes métalliques, des bases des sticks analogiques et leur pourtour, et de l’étui de rangement. Au total, Microsoft annonce plus de 16 millions de combinaisons différentes pour la Xbox Elite 2. Une inscription au laser est aussi proposée (16 caractères maximum).

Pour 139,99 euros, il est possible de personnaliser toute la manette Xbox Elite 2. En ajoutant 60 euros (199,99 euros), Microsoft propose en plus de cela 4 palettes (personnalisable), 4 joysticks (personnalisable) en plus, un BMD supplémentaire, un étui de transport (personnalisable), un chargeur et un câble USB.

Pour rappel, le Xbox Design Lab s’est amélioré en juin dernier avec l’ajout de nouvelles palettes de couleurs pastels (roux, orange, vert et violet) ainsi que de nouveaux grips en caoutchouc pour les poignées.