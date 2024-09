Midea impressionne à l’IFA 2024 avec ses innovations vertes

Lors de l’IFA 2024 à Berlin, Midea a marqué les esprits avec ses innovations en matière de chauffage et de climatisation. L’entreprise a présenté des solutions technologiquement avancées et respectueuses de l’environnement, soulignant son engagement envers un avenir durable.

Le CirQHP Indoor Hybrid révolutionne le chauffage

Le produit phare de Midea, le CirQHP Indoor Hybrid, a reçu le prix Innovative Heating Technology Gold Award. Cette solution hybride innove en combinant une pompe à chaleur et une chaudière, optimisation de deux sources d’énergie. Par conséquent, les utilisateurs peuvent maintenant réduire leurs coûts et choisir une option respectueuse de l’environnement.

Le CirQHP Indoor Hybrid est idéal pour les maisons européennes où l’espace est limité. Grâce à son installation en intérieur, il s’affranchit des problèmes liés au bruit et aux espaces restreints. En plus, ce produit est facile à installer, ce qui permet de gagner du temps et de l’argent.

Climatiseur Solstice : Innovation et durabilité

Le climatiseur Solstice, autre produit phare de Midea, se distingue par son utilisation de l’IA. Doté de l’IA ECOMASTER, ce climatiseur analyse les changements environnementaux pour optimiser la température intérieure. Cette technologie intelligente permet des ajustements rapides et précis.

Le Solstice, avec son déflecteur rotatif à 180°, assure une couverture d’air complète. Ce climatiseur offre des performances de refroidissement et de chauffage rapides. En plus, il permet des économies d’énergie allant jusqu’à 30 %. Suivre l’empreinte énergétique et recevoir des recommandations personnalisées renforce son rôle dans la promotion de la durabilité.

PortaSplit : Solution flexible et performante

Le PortaSplit a également attiré l’attention à l’IFA 2024. Ce produit combine la portabilité d’un climatiseur portable avec l’efficacité d’un climatiseur split. Largement apprécié en Europe, le PortaSplit se distingue par son faible niveau sonore et ses performances robustes.

Ce dispositif répond à la demande croissante de solutions de température pratiques et efficaces en énergie. Cette innovation de Midea témoigne de son engagement envers la qualité et l’innovation.

En conclusion, les nouveautés de Midea présentées à l’IFA 2024 illustrent son dévouement inébranlable pour l’innovation et la durabilité. Entre le CirQHP Indoor Hybrid, le climatiseur Solstice, et le PortaSplit, Midea continue de définir les standards de l’industrie. L’investissement constant de l’entreprise en R&D renforce sa position de leader mondial et son engagement envers un avenir vert.

