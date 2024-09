TUTO – Comment déverrouiller un iPhone avec un écran tactile bloqué ?

L’écran tactile de votre iPhone ne répond plus, vous empêchant d’accéder à votre appareil ? Heureusement, plusieurs méthodes existent pour contourner ce problème et déverrouiller votre iPhone, même si le tactile ne fonctionne plus. Voici un guide détaillé pour vous aider à récupérer l’accès à votre appareil en suivant quelques étapes simples.

Utiliser un clavier externe pour entrer le code

L’une des solutions les plus simples consiste à connecter un clavier externe à votre iPhone. Vous pouvez le faire via un câble USB ou, si votre iPhone est compatible, via Bluetooth. Une fois que vous avez connecté le clavier, vous pouvez l’utiliser pour entrer votre code de déverrouillage.

Pour cela, commencez par connecter le clavier à votre iPhone. Si vous utilisez un clavier filaire, vous aurez besoin d’un adaptateur Lightning vers USB pour le brancher. Si vous préférez un clavier Bluetooth, assurez-vous qu’il est bien jumelé avec votre appareil.

Une fois le clavier connecté, tapez simplement votre code de déverrouillage comme vous le feriez sur l’écran tactile. Cette méthode est à la fois pratique et facile à mettre en place, mais elle suppose que vous ayez un clavier sous la main.

Utiliser Assistive Touch

Si votre écran tactile est partiellement fonctionnel ou si vous avez activé Assistive Touch avant que l’écran ne cesse de répondre, cette fonctionnalité peut être un excellent moyen de déverrouiller votre iPhone. Assistive Touch est une option d’accessibilité qui permet de contrôler votre appareil via une interface virtuelle à l’écran.

Pour activer Assistive Touch, vous pouvez demander à Siri de le faire pour vous. Dites simplement « Hey Siri, actives Assistive Touch ». Une fois activé, un bouton virtuel apparaîtra sur l’écran. En le touchant, vous accéderez à une série d’options, dont les contrôles du volume et le bouton d’accueil virtuel. Vous pouvez ainsi naviguer jusqu’à l’écran de déverrouillage et entrer votre code.

Redémarrer votre iPhone

Parfois, un simple redémarrage suffit à résoudre le problème d’un écran tactile bloqué. En redémarrant votre iPhone, vous pouvez réinitialiser le système et potentiellement restaurer la fonctionnalité de l’écran tactile.

Pour redémarrer votre iPhone, commencez par appuyer simultanément sur le bouton latéral et l’un des boutons de volume jusqu’à ce que le curseur de mise hors tension apparaisse. Faites glisser le curseur pour éteindre l’iPhone, puis rallumez-le en maintenant le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse. Si l’écran est totalement bloqué, vous pouvez forcer le redémarrage en suivant les étapes spécifiques à votre modèle d’iPhone.

Par exemple, pour les iPhone 8 et plus récents, appuyez rapidement sur le bouton d’augmentation du volume, puis sur celui de diminution du volume, et maintenez le bouton latéral jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Utiliser iTunes pour restaurer l’iPhone

Si le redémarrage ne fonctionne pas et que vous ne pouvez toujours pas accéder à votre appareil, restaurer votre iPhone via iTunes peut être une solution. Cependant, cette méthode effacera toutes les données de l’appareil, donc assurez-vous d’avoir une sauvegarde récente avant de procéder.

Pour commencer, connectez votre iPhone à un ordinateur sur lequel iTunes est installé en utilisant un câble USB. Ensuite, forcez l’iPhone à entrer en mode de récupération en suivant les étapes de redémarrage forcé mentionnées précédemment. iTunes détectera alors un problème avec l’iPhone et vous proposera de le restaurer. Cliquez sur « Restaurer » pour réinstaller iOS. Une fois la restauration terminée, vous pourrez configurer votre iPhone à partir d’une sauvegarde ou comme un nouvel appareil.

Si aucune des méthodes précédentes ne fonctionne, ou si vous ne vous sentez pas à l’aise pour les essayer, contacter le support Apple peut être la meilleure option. Les experts d’Apple pourront diagnostiquer le problème et vous offrir des solutions adaptées. Si votre appareil est encore sous garantie, le support pourrait même couvrir les frais de réparation.

Déverrouiller un iPhone lorsque l’écran tactile ne fonctionne plus peut sembler difficile, mais avec les bonnes méthodes, vous pouvez facilement récupérer l’accès à votre appareil. Que vous utilisiez un clavier externe, Assistive Touch, que vous redémarriez l’appareil ou que vous restauriez via iTunes, il existe tou1jours une solution pour contourner ce problème. Et si tout échoue, le support Apple est là pour vous aider à remettre votre iPhone en état de marche.