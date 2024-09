CHiQ récompensé par TÜV pour son engagement écologique

CHiQ a récemment reçu une distinction importante. Lors de l’exposition IFA 2024, TÜV a octroyé à CHiQ deux certificats. Ces certificats récompensent les réfrigérateurs et les lave-linge pour leur faible empreinte carbone. Cette reconnaissance met en avant l’engagement de CHiQ envers un mode de vie respectueux de l’environnement.

CHiQ reçoit la vérification de TÜV pour son empreinte carbone

CHiQ a démontré ses prouesses en matière de réduction des émissions de CO2. Le 6 septembre, TÜV a décerné à l’entreprise des certificats de vérification des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone. Cette certification mesure le CO2 généré par les produits de CHiQ. Elle met en lumière les performances environnementales solides de la marque.

Réfrigérateurs et lave-linge respectueux de l’environnement

Les réfrigérateurs CHiQ utilisent un système intelligent qui améliore l’efficacité énergétique. Ce système inclut une coordination multi-capteurs et un algorithme à fréquence variable. Ces caractéristiques permettent de réduire la consommation d’énergie tout en conservant les aliments frais plus longtemps. De plus, les lave-linge de CHiQ respectent les normes d’efficacité énergétique les plus élevées. Ils intègrent une fonction de lavage intelligent qui ajuste automatiquement l’eau et le détergent nécessaires. Ces caractéristiques font de ces appareils des choix parfaits pour un mode de vie durable.

Initiatives de CHiQ pour une chaîne d’approvisionnement durable

Début 2024, CHiQ a formé un comité de gestion double carbone. Ce comité vise à améliorer l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne d’approvisionnement. CHiQ privilégie les matériaux durables et les processus à faible émission de carbone. Six modèles de ses réfrigérateurs et lave-linge ont déjà reçu la déclaration de vérification de l’empreinte carbone de TÜV. Ces efforts montrent l’engagement de CHiQ à fournir des produits éco-responsables.

Engagement continu de CHiQ dans la protection de l’environnement

CHiQ investit continuellement dans l’innovation pour réduire son impact environnemental. La marque a modernisé son système de gestion de l’énergie. Cela a permis une réduction significative de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. La vérification de l’empreinte carbone de TÜV confirme cet engagement. CHiQ veut offrir aux consommateurs des appareils ménagers plus écologiques et efficaces.

Avec les certificats TÜV, CHiQ prouve son dévouement à un avenir durable. La marque continue de produire des appareils qui répondent aux besoins écologiques des consommateurs. Ces actions renforcent la position de CHiQ comme leader dans l’innovation durable.

