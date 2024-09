Huawei dévoile des innovations impressionnantes pour 2024

Lancement anticipé de Huawei : une série de nouveaux produits high-tech va bientôt arriver. Préparez-vous à découvrir des innovations incroyables lors de l’événement du 19 septembre. Voici ce que vous pouvez attendre.

nouvelles montres huawei : ce que la série GT apporte

Le point fort de cet événement sera l’anticipation de la nouvelle série HUAWEI WATCH GT. Ces montres intégrent le système HUAWEI TruSense, qui améliore le suivi de la santé et de la forme physique avec des données plus précises. Ce système prend également en charge la santé émotionnelle.

Côté design, les montres de la série HUAWEI WATCH GT 5 adoptent des designs géométriques avec des matériaux tels que le titane et la céramique. Elles marient élégance et haute technologie.

HUAWEI WATCH ultimate : nouveautés attendues

Une autre grande nouveauté est la sortie de la nouvelle édition de la HUAWEI WATCH Ultimate. Cette montre sera axée sur le golf, répondant ainsi aux besoins des golfeurs. Les teasers montrent un design avec un cadre bicolore, ajoutant une touche de modernité.

Les utilisateurs recherchent de plus en plus des fonctions spécialisées dans leurs appareils portables, et Huawei semble répondre à cette demande.

la HUAWEI WATCH D2 et son moniteur de pression artérielle

Huawei va également lancer la HUAWEI WATCH D2, tant attendue pour son système de surveillance de la pression artérielle. Equipée du système HUAWEI TruSense, elle pourrait inclure la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA).

Si cela se confirme, elle deviendra la première montre connectée au monde à prendre en charge la surveillance dynamique de la tension artérielle, une avancée majeure pour les personnes soucieuses de leur santé.

mise à jour des tablettes HUAWEI MatePad

Deux nouvelles tablettes feront leur apparition : la HUAWEI MatePad Pro et la HUAWEI MatePad 12X. La MatePad Pro disposera d’un écran Tandem OLED PaperMatte Display, qui réduit les reflets et apaise les yeux. La MatePad 12X, quant à elle, s’adresse aux jeunes avec un design élégant et une grande productivité.

Les améliorations incluent aussi un nouveau clavier HUAWEI Glide, qui offre un stockage du stylet et une connectivité améliorée.

En résumé, l’événement de lancement de Huawei promet de nombreuses nouveautés. Des montres connectées avancées aux tablettes innovantes, Huawei montre qu’il est prêt à repousser les limites de la technologie. Rendez-vous le 19 septembre pour découvrir ces innovations.

