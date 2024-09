DRAGON BALL Sparking! ZERO : les personnages de Dragon Ball GT seront dans la partie !

Si l’univers Dragon Ball vous est familier, vous connaissez sûrement alors la controverse sur Dragon Ball GT. Mal aimé des fans à cause de son histoire et ses personnages non-canon (coucou Trunks !), cela n’a pas empêché les développeurs d’intégrer la saga dans leurs jeux Dragon Ball. Aujourd’hui, c’est au tour de DRAGON BALL: Sparking! ZERO d’accueillir les personnages de Dragon Ball GT dans son roster. Ils seront donc disponibles à la sortie du jeu dans quelques semaines, et non pas en tant que DLC.

La bande-annonce de présentation de Dragon Ball GT dans DRAGON BALL: Sparking! ZERO :

Une dizaine de personnages disponibles day one

DRAGON BALL: Sparking! ZERO n’est plus qu’à un mois de son lancement, mais une vingtaine de slots du roster reste encore vide. Bandai Namco et Spike Chunsoft ont alors annoncé hier l’arrivée d’un “Great Trailer”, dévoilant une fournée de nouveaux personnages pour leur prochain jeu de baston. Un nom était bien évocateur, car la bande-annonce était effectivement consacrée à la saga Dragon Ball GT.

Après les arcs Saiyajin et Freezer, la saga Cell et celle de Buu la semaine dernière, l’arc GT rejoint donc le roster de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Sur fond de DAN DAN Kokoro Hikareteku, le trailer nous dévoile une nouvelle liste des combattants issus de l’univers DBGT. Ces derniers seront jouables à la sortie du jeu, et pas en DLC comme ils l’ont été pour FighterZ.

Voici la liste complète des personnages :

Goku (GT)

Goku (GT) Super Saiyan

Goku (GT) Super Saiyan 3

Goku (GT) Super Saiyan 4

Baby gorille géant (GT)

Pan

Baby Vegeta

Super Baby 1

Super Baby 2

Uub

Super Uub

Syn Shenron (GT)

Omega Shenron (GT)

Végéta (GT) Super Saiyan 4

Gogeta (GT) Super Saiyan 4

Certes, certains des personnages emblématiques de la série manquent à l’appel, comme Super C-17 ou Nuova Shenron. Néanmoins, les fans de Dragon Ball GT pourront incarner un de leurs héros (ou méchants) favoris lorsque DRAGON BALL: Sparking! ZERO sortira le 11 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC.