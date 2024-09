Kuo : La demande pour l’iPhone 16 Pro déçoit, tandis que les précommandes de l’iPhone 16 Plus bondissent de 48 %

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple fait face à des résultats mitigés pour les précommandes de sa nouvelle gamme d’iPhone 16. Si les modèles Pro n’ont pas autant de succès que prévu, l’iPhone 16 Plus, lui, connaît un bond impressionnant dans les ventes. Kuo, qui s’appuie sur des données de précommandes et une analyse de la chaîne d’approvisionnement, a dévoilé des chiffres qui en disent long sur les préférences des consommateurs cette année.

Des ventes en baisse pour les modèles Pro

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, les modèles les plus haut de gamme d’Apple, enregistrent une baisse de demande par rapport aux modèles de l’année précédente. Selon les chiffres de Kuo, l’iPhone 16 Pro Max a vu une chute de 16 % par rapport à l’iPhone 15 Pro Max. La situation est encore plus difficile pour l’iPhone 16 Pro, qui connaît une baisse de 27 % par rapport à son prédécesseur.

Cette baisse de la demande pour les modèles Pro pourrait être liée à plusieurs facteurs. Le prix élevé des modèles Pro reste une barrière pour certains utilisateurs. D’autant plus que les améliorations par rapport aux modèles précédents ne semblent pas convaincre une partie du public.

Selon Kuo, « malgré la baisse, Apple a anticipé une demande plus forte pour l’iPhone 16 Pro Max en augmentant ses stocks avant le lancement ». En effet, la production a été boostée de 106 % par rapport à l’année dernière. Notamment grâce à des rendements plus élevés de l’appareil photo tétraprisme, une des nouveautés phares du modèle.

L’iPhone 16 Plus en plein essor

En revanche, la tendance est tout autre pour les modèles classiques. L’iPhone 16 et surtout le modèle Plus connaissent un succès grandissant. Le modèle Plus, en particulier, a vu ses précommandes augmenter de 48 % par rapport à l’année précédente. Les utilisateurs semblent se tourner davantage vers les grands formats sans pour autant opter pour les modèles Pro.

L’iPhone 16, quant à lui, a enregistré une hausse de 10 % par rapport à l’iPhone 15. Cette préférence pour les modèles classiques peut s’expliquer par le rapport qualité-prix. Les utilisateurs semblent privilégier des modèles offrant des performances solides sans avoir à dépenser autant que pour un modèle Pro.

Moins de ventes globales, mais des signaux encourageants

Au total, Kuo estime que « la gamme iPhone 16 a écoulé environ 37 millions d’unités pendant le premier week-end de précommandes ». Ce chiffre représente une baisse d’environ 12,7 % par rapport aux ventes de l’iPhone 15 lors de la même période l’année dernière.

Même si la baisse de demande pour les modèles Pro est marquante, la montée en popularité du modèle Plus est un signal encourageant pour Apple. Cette tendance pourrait pousser l’entreprise à revoir sa stratégie pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Ces derniers semblent de plus en plus chercher un bon compromis entre prix et performances.