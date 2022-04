Galaxy Watch 5 : Samsung prépare un modèle Pro avec une grande autonomie

Durant l’été, Samsung compte bien revenir avec une nouvelle génération de montres connectées, les Galaxy Watch 5. D’après le site SamMobile, la firme sud-coréenne envisagerait de lancer un modèle Pro. Son avantage principal serait de proposer une très grande autonomie comparée aux Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Pour cela, une batterie environ 60 % plus grande serait de la partie.

Une autonomie monstre pour la Galaxy Watch 5 Pro

L’un des plus gros problèmes des montres connectées tournant sous WearOS et watchOS est l’autonomie. Par exemple, les modèles de Samsung et Apple tiennent en général entre une journée et une journée et demie avant de devoir repasser par la case recharge. La donne pourrait cependant changer en 2022, en tout cas chez la firme sud-coréenne.

SamMobile vient en effet de partager dans un nouveau rapport que Samsung envisagerait de lancer un modèle Pro de sa gamme Galaxy Watch 5 en 2022. Avec cette version, le constructeur proposerait une autonomie de taille grâce à une batterie de 572 mAh. En comparaison, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ne disposent que d’une batterie de 361 mAh. La Galaxy Watch 5 Pro aurait ainsi droit à une batterie environ 60 % plus grande par rapport à la génération précédente.

Le site ne s’arrête cependant pas à cette simple déclaration. En effet, SamMobile ajoute que les deux autres modèles de Watch 5 profiteraient d’une plus grande batterie que les Watch 4. Pour rappel, le site avait précédemment dévoilé en mars 2022 que la Galaxy Watch 5 aurait droit à une batterie de 276 mAh, soit 29 mAh de plus que la Watch 4 en format 40 mm.

