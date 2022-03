Galaxy Watch 5 : un capteur de température au programme pour les montres connectées Samsung

Les montres connectées de Samsung semblent prêtes à profiter d’un tout nouveau capteur en 2022. En effet, le site ETNews vient de souligner que la firme sud-coréenne envisagerait d’intégrer un capteur de température dans sa prochaine génération de montres : les Galaxy Watch 5. Ce thermomètre intégré permettrait ainsi de déceler des symptômes de nombreuses maladies infectieuses, comme par exemple la Covid-19, les rhumes…

Un thermomètre intégré dans las Galaxy Watch 5 de Samsung

En août 2021, Samsung est venu présenter de premières montres connectées tournant sous Wear OS 3 : les Galaxy Watch 4. De nouvelles rumeurs viennent désormais d’apparaitre autour de la génération à venir en cette année 2022. En effet, le site sud-coréen ETNews est venu préciser quelques informations sur les Galaxy Watch 5. Certaines sources lui auraient en effet dévoilé que ces montres auraient droit à un capteur de température, soit un thermomètre.

Dans les détails, ETNews a déclaré : « Les utilisateurs de Galaxy Watch pourront utiliser le thermomètre pour détecter des symptômes de la Covid-19. La température corporelle est considérée comme un indicateur de santé important. Plusieurs causes de fièvre, comme les maladies infectieuses ou les rhumes, peuvent être gérées, tout comme les cycles d’ovulation pour les femmes. » Cet ajout sur les Galaxy Watch 5 permettrait ainsi de transformer les montres connectées de Samsung en un compagnon de santé beaucoup plus évolué que les générations précédentes.

À noter, ce n’est pas une première pour le marché des montres connectées. En effet, Huawei a déjà expérimenté les capteurs de température sur les Watch 3 et Watch GT3. Cependant, ces derniers ne proposaient pas une fiabilité à la hauteur étant donné qu’elle prenait la température de la peau, et non du corps. Pour information, le plus grand acteur des montres connectées, Apple, pourrait introduire un capteur de température en 2022 sur ses prochains modules : les Apple Watch Series 8.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article : Les Galaxy Watch 4 ne fonctionnent pas avec les iPhone et smartphones Huawei !