Stadia : Google veut émuler des jeux Windows pour agrandir son catalogue

Google a rapidement fait rêver les joueurs en proposant son service de cloud gaming en 2019. Il faut cependant se le dire, Stadia a du mal à convaincre depuis son lancement. Pour réussir à rameuter des joueurs, la firme de Mountain View aurait comme projet de proposer un émulateur de jeux Windows sur Stadia afin de permettre aux développeurs de faire fonctionner leurs jeux sans avoir à effectuer de modifications spécifiques pour l’adapter à la plateforme.

De l’émulation de jeux Windows pour Stadia ?

Le succès des plateformes de cloud gaming repose sur un point précis : un catalogue de jeux conséquent. Malheureusement, cela n’est pas le cas de Google. La firme américaine a en effet du mal à se faire une place sur ce marché à cause du peu de jeu disponible sur son service. Pour pallier à ce problème, Google aurait décidé de proposer un émulateur de jeux vidéo Windows sur Stadia. Ce système devrait d’ailleurs être présenté lors du prochain évènement dédié aux développeurs, le Google for Games Developer Summit.

En effet, il faut rappeler que pour être sur Stadia, les développeurs se doivent de développer des titres tournant sous Linux. Cela n’est cependant pas la tendance du marché, qui tend à produire des jeux vidéo PC sous Windows. En proposant un émulateur Windows, cela permettrait aux développeurs d’utiliser tout simplement utilisé le code déjà développé de leurs jeux Windows vidéo afin de les proposer sur Stadia. Ils n’auraient ainsi pas à prendre énormément de temps et d’argent à redévelopper un jeu sous Linux pour le porter sur le service de cloud gaming de Google. De facto, cette émulation de jeux Windows pourrait faire considérablement grandir le catalogue de Stadia.

Sur la page du prochain évènement Google for Games Developer Summit, nous apprenons que la séance « Comment écrire un émulateur Windows pour Linux à partir de zéro ? » se tenant le 15 mars 2022 durera 25 minutes et sera dirigée par Marcin Undak, membre de l’équipe de la plateforme de portage de Google Stadia.

Au niveau du contenu, Google compte proposer un « aperçu détaillé de la technologie derrière la solution de Google pour exécuter des jeux Windows non modifiés sur Stadia. Il s’agit d’un examen technique approfondi de certains des concepts de base dans le but de permettre aux programmeurs curieux de mieux comprendre ces technologies et, éventuellement, de construire les leurs.«

