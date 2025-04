Colt DCS dynamise l’Allemagne avec une expansion durable

Colt Data Centre Services (Colt DCS) poursuit son expansion ambitieuse en Allemagne, consolidant ainsi sa position sur le marché européen des centres de données. Avec l’annonce récente de nouveaux sites à Francfort et Berlin, Colt DCS renforce encore davantage sa capacité. Ce développement marque un jalon important pour l’entreprise dans cette région stratégique.

Expansion de Colt DCS en Allemagne : 117 MW supplémentaires

Colt DCS prévoit d’augmenter sa capacité en Allemagne de 117 MW. Cette expansion se fera par la création de quatre nouveaux centres de données. Les sites de Francfort 4 et 5, ainsi que Berlin 1 et 2, seront les prochains à voir le jour. Respectivement, ils offriront 63 MW et 54 MW de capacité supplémentaire. Colt DCS souligne qu’ils deviendront opérationnels d’ici 2028.

nouveaux centres de données à Francfort et Berlin

Les nouveaux sites de Francfort nécessiteront une surface de 7,3 hectares, tandis que ceux de Berlin s’étendront sur 3,9 hectares. Ces centres fourniront une infrastructure robuste pour les charges de travail traditionnelles et le calcul haute performance (HPC). De plus, un mélange innovant de refroidissement par air et liquide garantira leur efficacité.

engagement de Colt DCS pour la durabilité

Colt DCS s’engage résolument pour un développement durable. Les nouveaux centres appliqueront des principes écologiques stricts, comme l’utilisation de refroidisseurs à faible potentiel de réchauffement global. La chaleur excédentaire sera réutilisée pour le chauffage urbain local. De plus, des panneaux solaires et de la végétation seront intégrés sur les toits pour réduire l’empreinte carbone.

Avec ces projets, Colt DCS illustre bien son rôle de leader dans le secteur des centres de données hyperscale. L’investissement de 2 milliards d’euros en Allemagne soutiendra non seulement l’économie locale mais renforcera également l’orientation durable de l’entreprise. Ce développement témoigne de l’engagement continu de Colt DCS envers l’innovation et l’avenir numérique en Allemagne.

