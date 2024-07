Honor 200 Pro : Tout savoir sur ce flagship de la série H200 !

Dévoilé en juin 2024, le Honor 200 Pro est un smartphone haut de gamme qui ne manque pas d’atouts. Il se distingue, notamment, par son design soigné, son intelligence artificielle intégrée et son mode portrait Harcourt exclusif qui lui confère le qualificatif bien mérité de « Portrait Master ». Voici toutes les informations à connaître sur ce flagship de la marque Honor !

Le Honor 200 Pro est disponible à moins de 800 euros !

En principe, les flagships sont des smartphones premium les plus chers de la série. Quand on entend parler de smartphone « haut de gamme », « premium » ou encore « flagship », on a généralement en tête des smartphones à plus de 1 000 euros. Cependant, ce n’est pas le cas du Honor 200 Pro. En effet, ce dernier fleuron de la série H200 vous est accessible à seulement 799.90 euros.

Attention ! Ce prix n’est valable que pour une durée limitée dans le cadre d’une offre de lancement mise en place par la marque réputée Honor. Cette offre vous permet de bénéficier d’un coupon de 150 euros avec le code « APR15 » mais, en plus, vous profiterez d’une offre de reprise de votre ancien smartphone jusqu’à 80 euros. Et, cerise sur le gâteau, Honor vous offrira l’excellent casque Marshall Major IV gratuitement si vous saisissez cette offre à temps. Autrement dit, il s’agit d’un vrai bon plan qu’il ne faut pas laisser passer !

Quel est ce mode de portrait Harcourt exclusif ?

Si vous êtes un adepte de la photographie, vous serez conquis par la nouvelle intelligence intégrée dans l’Honor 200 Pro. Cette intelligence artificielle offre effectivement un mode portrait qui ne se trouve que sur ce smartphone et nulle part ailleurs. La raison est que Honor a spécialement conclu un accord avec le célébrissime studio de photographie Harcourt à Paris.

C’est un portraitiste d’exception, connu pour ses photos de prestige, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Le Studio Harcourt est un expert du portrait depuis près de 90 ans qui a photographié les plus grandes célébrités Françaises. Vous l’aurez compris, en plus d’avoir un smartphone haut de gamme pour 799.90 euros seulement, vous aurez aussi la chance d’avoir la photographie portrait professionnelle à portrait de main grâce au Honor 200 Pro.

Quid de ses autres caractéristiques ?

En choisissant de vous procurer un Honor 200 Pro, vous aurez une belle expérience d’utilisateur grâce à son écran OLED 120 Hz de 6.78 pouces, animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, couplé à 12 Go de RAM et à 512 Go de stockage.

Vous profiterez également d’un module photo arrière à trois capteurs dont un grand-angle et un téléobjectif de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels. Enfin, vous profiterez d’une batterie de 5 200 mAh compatible avec charge filaire de 100 W et sans fil de 66 W.