Sony ne fait pas que des télévisions ou des appareils photo. Ils font aussi des smartphones et ils sont plutôt bons. Très bon même ! Le XPERIA 5 II le démontre avec brio et après ce test, vous allez vous demander pourquoi Sony n’est pas sur le podium !

Où se situe ce Sony XPERIA 5 II ?

II est positionné comme un bon milieu de gamme par Sony. Et, il a beaucoup de choses pour lui, notamment la partie photo et vidéo qui est clairement son point fort, mais avec encore des améliorations à apporter. Avec ce XPERIA, Sony est vraiment bien placé dans ce niveau de gamme où la concurrence est vorace. Il a énormément d’atout pour lui.

Côté design, il plaira au plus grand nombre d’entre nous

Le format n’est ni trop grand, ni trop petit. Il passe dans une poche sans dépasser et du coup, sans nous gêner. Toutes les commandes sont sur le même côté. Le volume, le bouton marche/arrêt qui embarque aussi le lecteur d’empreinte. Pour le coup, pas d’encoche sur ce smartphone. Ça va en ravir plus d’un. L’écran est quasi bord à bord dans le sens de la largeur. Cependant, il y a une petite marge en haut et en bas.

Il y a un autre bouton, sur lequel il est possible de le configurer en lui assignant des actions. Par défaut, c’est Google assistant qui est configuré. Sony y a aussi intégré, un bouton qui sert de déclencheur pour la photo ou la vidéo. Et ça, on avoue que ce n’est pas mal du tout. On a trouvé que cette astuce, rend très réactive la prise de photo ou de vidéo.

De l’autre côté, il y a le tiroir pour la carte SIM et la MicroSD. Pas besoin d’une épingle pour le tirer, il s’enlève simplement à la main. Astuce plutôt bien pensée.

Les spécificités techniques du Sony XPERIA 5 II

On est sur un écran OLED FHD HDR de 6,1 pouces au format 21:9 avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. La puce Snapdragon 865 couplée à 8 Go fait du bon travail.

La capacité de stockage est de 128 Go ou 256 Go, qui est extensible avec une carte MicroSD.

Ce Xperia est compatible avec la 5G. Il est IP 68. Le port USB-C est également de la partie.

Globalement, il tournera sans souci

Changer d’application ou diviser l’écran en deux parties ne pose aucun problème de lague. C’est toujours fluide. Les jeux, comme par exemple Call ff Duty tourneront sans soucis. Le taux de rafraichissement de l’écran à 120 Hz est ce qu’il faut avoir. La fluidité du défilement des images est un confort qui est appréciable.

Par contre, la batterie de 4000 mA h est un peu décevante. Elle tiendra à peine la journée.

On pouvait s’attendre à un peu mieux, car cette capacité est déjà pas mal. Si vous utilisez ce Sony pour faire de la photo ou de la vidéo, on vous conseille de prendre une batterie externe.

Le son embarqué

La prise jack est présente. Elle est compatible Dolby Atmos. D’ailleurs, il est à noter que ce Sony procure un son stéréo. Que cela soit en faible ou en fort volume, le son est bon. Le basses, médiums ou les aigus sont bien gérés. Avec ou sans les écouteurs, le son de ce XPERIA 5 II procure une belle expérience pour les utilisateurs.

La partie photo et vidéo est très présente dans ce Sony XPERIA 5 II

En plus de l’application par défaut, ce XPERIA embarque deux applications. Une qui se nomme Photo Pro et l’autre, Cinema Pro.

Ces deux applications embarquent des réglages qui se trouvent dans la gamme des appareils photo Alpha de chez Sony. Cela offre donc, de multiples réglages. Par exemple, la balance des blancs, l’autofocus, le réglage des ISO, l’ouverture…

Bref, de quoi faire des photos et vidéos bien plus poussées et avec une qualité qui se rapproche d’un boitier. Ce dernier sera toujours au-dessus, car les objectifs des boitiers offrent de plus grandes possibilités.

Les objectifs

Le Sony XPERIA 5 II en embarque trois à l’arrière. Un objectif principal 24 mm, de 12 Mpx avec une ouverture f/1.8. Un ultra grand angle 16 mm, de 12 Mpx ouverture f/2.2. Et un téléobjectif 70 mm, zoom 3X, de 12 Mpx, ouverture f/2.4.

Il filme en 4K à 24, 25, 30 ou encore 60 images par seconde. Il est aussi capable de filmer au ralenti en 4K à 120 images par seconde. Ça fonctionne plutôt pas mal.

À l’avant, il y a un capteur de 8 Mpx qui pour le coup pourrait mieux faire.

Le traitement logiciel est trop présent et même lorsque celui-ci est désactivé, ça ne reste pas à la hauteur de ce que l’on pourrait attendre. Mais, cela reste acceptable pour des selfies.

L’autonomie reste décevante

Pas de surprise à l’horizon. Comme les autres smartphones de cette gamme, ce Sony ne se montre pas plus loquace. Comme on le soulignait plus haut, la batterie de 4000 mAh se montre limite. En utilisation photo et vidéo, elle fond rapidement.

Sony XPERIA 5 II : Conclusion

Vous l’aurez compris, Sony propose avec ce XPERIA 5 II des choses intéressantes, mais la concurrence est rude. Les Google Pixel, et le Xiaomi Mi 10 sont bien implantés. Et pour le prix de ce Xperia qui est à 899 euros à son lancement, ce n’est pas forcément un atout pour lui.

On est quand même sur 900 euros, pour une marque qui fait de bons smartphones, mais qui a du mal à les vendre. Bon après, comme tous les téléphones sous Android, le prix baisse pas mal quelques semaines après leurs lancements.

Ce XPERIA 5 II nous a bien plu, le format est bon, la partie photo et vidéo permet de faire des choses très intéressantes avec Cinema Pro et Photo Pro. C’est clairement un atout de taille pour ce smartphone.

Les points négatifs sont la batterie et les boutons qui sont tous de même côté. En le sortant de la poche, il nous est arrivé plusieurs fois de déclencher par exemple l’assistant Google et même de le déverrouiller sans le vouloir.

Pas de recharge à induction. Vu le prix de ce XPERIA, c’est vraiment dommage. Par contre, avoir le lecteur d’empreinte intégré au bouton de démarrage est vraiment bien. Surtout en ce moment avec le masque quasi non-stop sur le visage.

Vous l’aurez compris, ce smartphone est surtout taillé pour la photo et la vidéo.

Sony XPERIA 5 II 899 euros 9.8 Ergonomie 9.8/10

















Possibilités réglages photo 9.8/10

















Possibilités réglages vidéo 9.8/10

















Points positifs Réglages photo

Réglages vidéo

Léger

Bouton déclencheur pour photo et vidéo

Tiroir carte SIM facile à enlever Points négatifs Batterie

Boutons de commandes sur le même côté

Autofocus par moment un peu long

Objectif frontal