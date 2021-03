AORUS appartient à Gigabyte. Même si la marque est aujourd’hui peu connue en France pour les non-initiés, elle n’a plus besoin de faire ses preuves. Les cartes graphiques de la marque sont reconnues dans le domaine. Ce test va donc mettre à l’épreuve l’AORUS 17x de Gigabyte.

Caractéristiques de l’AORUS 17x:

Cet ordinateur est extrêmement puissant et n’a pas à rougir. En conséquence, sa fiche technique est lourdement chargée :

Dénomination complète: AORUS 17X YB-9FR2452MP

Système: Windows 10

Moniteur intégré: 17,3 pouces 16:9, 1920 x 1080, 240Hz.

CPU: Intel Core i9-10980HK

GPU: Nvidia RTX 2080 SUPER 8Go DDR6

32 Go de RAM

Stockage: 1 To de SSD M.2 et 2To de disques dur

Connectiques: 1 HDMI 2.0 3 USB 3.0 2 USB-C 3.0 1 USB-C Thunderbolt 3 Lecteur de cartes SD 1 Port Ethernet RJ45 2 Ports Jack: 1 Micro et 1 Casque

Réseaux sans-fils : Wi-Fi 6AX et Bluetooth 5.0

Poids: 3.75Kg

Dimensions: 293 x 396 x 38 mm

Design et ergonomie

Mettons tout de suite les choses au clair. Il est plutôt lourd et volumineux. A lui seul il pèse presque 3,75kg, et les 2 blocs de charges qui l’accompagnent 1.3 kg chacun. Le total s’élève donc à 6,35kg. Compte tenu de la taille de 17,3″ et du poids énoncé précédemment, l’AORUS 17x n’est pas un ordinateur portable, mais un ordinateur transportable. Il sera possible de le déplacer d’un point A à un point B. En revanche, cela reste compliqué d’en faire le compagnon quotidien de votre sac à dos.

Côté connectique c’est loin d’être en reste, avec pas moins de 11 ports différents et 2 fiches d’alimentation, ce qui est parfait. Il vous sera donc possible de l’utiliser comme un ordinateur de bureau, en reliant un ou plusieurs disques externes, des écrans, ou encore se connecter au réseau grâce à un câble RJ-45 pour un meilleur débit et une plus grande stabilité.

Le clavier est aussi un très grand point fort de l’AORUS 17x. En effet, il fait partie des rares portables à embarquer un clavier mécanique. Ce clavier permet une latence très faible en jeu et une vitesse de frappe accrue. Il faudra cependant s’habituer au cliquetis du clavier. D’ailleurs l’intégralité de cet article a été rédigée avec celui-ci. Avec un confort, une rapidité et une précision sans égale.

Ecran

Avec ses 240Hz, qu’il faut pouvoir afficher (voir « Performance »), l’écran de l’AORUS 17X fait alors preuve d’une grande fluidité. L’écran n’est cependant pas d’une qualité ahurissante. Pour cette gamme de prix, nous nous attendions toutefois à une meilleure colorimétrie. Certes, elle reste bonne avec 72% de l’espace sRGB, mais pas au niveau de la concurrence, le Razer Blade 15 ou le Razer Blade Pro 17 peuvent être cités en exemples. La luminosité de l’écran est aussi très puissante, même en plein jour et en plein soleil, vous n’aurez aucun mal à lire ce qui s’affiche à l’écran. Comme dit précédemment, il vous sera aussi possible de brancher jusqu’à 3 écrans supplémentaires pour étendre votre espace de travail.

Performance de l’AORUS 17x

Si vous cherchez de la puissance, de la haute performance, cet ordinateur est alors la bête qu’il vous faut. Pour connaître une moyenne de ses performances sur différents jeux, vous pouvez vous référer à ce tableau :

Nom du jeux Réglage qualité Résolution RTX FPS Rainbow Six Siège ULTRA 1080p / 180 Destiny 2 ULTRA 1440p ON 90 Fortnite MAXIMUM 1080p OFF 150 Fortnite MAXIMUM 1080p ON 50 Call of Duty Modern Warfare MAXIMUM 1080p ON 105 Call of Duty Modern Warfare MAXIMUM 1080p OFF 135 GTA V MAXIMUM 1080p / 75 CSGO MAXIMUM 1080p / 240 ARK: Survival Evolved MAXIMUM 1080p / 75 Rocket League ULTRA 1080p / 240 The Crew 2 ULTRA 1440p / 60 (bloqué par le jeu) Satisfactory (Nouvelle carte) ULTRA 1080p / 190 Satisfactory (carte chargée) ULTRA 1080p / 130 Valorant ULTRA 1080p / 240 Call of Duty Cold War (campagne) ULTRA 1440p ON 80-90 Call of Duty Cold War (campagne) ULTRA 1440p ON + DLSS Perf 110 Call of Duty Cold War (zombie) ULTRA 1080p ON (max) 90 1440p en étant relié à un écran externe .

Stockage

Vous trouverez ci-dessous les performances des différents disques:

Comme mentionné précédemment, le poids de l’ordinateur et des chargeurs n’est pas minime, mais il le faut. Pour ventiler de tel composant et les alimenter en fonctionnement à pleine puissance, il n’est pas possible de faire autrement. Le poids et l’encombrement sont ainsi deux compromis à accepter si vous voulez toute cette puissance. Même si l’AORUS 17X propose des performances dignes des plus grosses tours de PC gamer, il n’en reste pas moins possible d’utiliser cette puissance pour pouvoir travailler, montage vidéo sans lags, construction 3D, …

CPU : les températures des cœurs du processeur ne dépassent pas les 57° en utilisation, ce qui est parfait.

GPU : malgré une forte utilisation de la carte graphique les fréquences ne montent pas dans les tours, ce qui prouve que le PC est loin d’être au maximum de son potentiel sur de si petites tâches.

CPU + GPU : les températures n’étant pas plus importantes lorsque les 2 composants principaux tournent à plein régime, cela prouve qu’ils sont parfaitement refroidis.

Autonomie et nuisances sonores

Évidemment, après le poids, un autre aspect est impacté par la puissance du PC: l’autonomie! En effet sur batterie et en jeu il tient à peine 1h20.

Les nuisances sonores restent un grand débat, certains en seront gênés, d’autres non. Même avec des ordinateurs bruyants ça ne nous gêne pas. En effet en jeu il suffit de ne pas quitter son casque.

Pour vous donner une idée dans une utilisation basique, il produit un bruit de 50dB. Une fois en jeu il peut parfois atteindre les 70dB et si vous activez la fonction fan max, qui fait tourner les ventilateurs au maximum, l’AORUS 17x atteint les 90dB avec un bruit plutôt sourd. Même sans casque, il ne sera donc pas impossible de supporter le bruit produit par celui-ci.

Conclusion

Au vu des informations précédentes, nous aurions donc tendance à conseiller cet ordinateur pour les personnes pour lesquelles le choix du fixe n’est pas possible et ayant besoin de puissance. Il est parfait pour les utilisateurs faisant le voyage entre 2 résidences, ou pour des étudiants en internat ou en logement étudiants rentrant chez eux pour les vacances.

