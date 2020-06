Razer Blade 15 Studio Edition: Razer souhaite concurrencer Apple

Quelques semaines auparavant, nous vous informons que Razer avait mis la version 13 pouces de ses ordinateurs portables gaming à jour. Cette fois-ci, nous avons le droit à une mise à niveau particulière de la version 15 pouces qui est quant à lui à destination des professionnels. En faisant ce pas, Razer souhaite clairement concurrencer Apple et se frotter au MacBook Pro.

Razer met à disposition le nouveau Intel Core i7-10875H de 10e génération en remplacement du Intel Core i7-9750H. Le processeur travaille avec 32 Go de mémoire vive et pour la partie graphique, nous avons le droit à une NVIDIA Quadro RTX 5000. Le Blade 15 pouces met à disposition une capacité de stockage de 1 TO en SSD. Au niveau de l’écran, le nouveau modèle de Razer détient un écran OLED tactile de 15,6 pouces avec une résolution de 3840×2160 pixels. Tandis que le MacBook Pro propose qu’un écran IPS dépourvu de tactile avec une résolution de 2560×1600 accompagné que d’une AMD Radeon Pro 5500M.

Le Blade 15 pouces offre un très grand pavé tactile, un clavier rétroéclairé ainsi qu’une webcam en 720 p. En plus de ça, le Razer Blade 15 pouces possèdent deux USB-C dont un qui prend en charge le Therdurbolt 3, deux ports USB-A, une sortie HDMI, une prise mini-jack 3,5 mm et pour finir un lecteur de carte SD.

Le Razer Blade 15 pouces peut freiner l’achat

Ce modèle est vraiment survitaminé et veut clairement concurrencer le MacBook Pro d’Apple. Le Razer Blade 15 pouces Studio Édition est disponibles dans un premier temps en Amérique et au Canada. Dans un futur proche, celui-ci sera accessible dans le reste du monde. Néanmoins, l’ordinateur peut freiner beaucoup de personnes étant au prix de 4 300 dollars soit 400 dollars de plus que le MacBook Pro pour une configuration similaire.