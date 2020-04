Puce ARM et un nouveau design sur les prochains Macbook

C’est une information qui circule depuis un moment sur Internet. Nous tirons ces informations de nos confrères de chez Bloomberg. Apple aurait l’intention d’arrêter l’implantation des puces Intel dans les Macbook. De plus, 2021 pourrait être un renouveau pour Apple et ses Macbook. Celui-ci pourrait modifier encore une fois le design de ces prochains Macbook en plus de les équiper de leurs propres puces ARM. Cette puce pourrait permettre à Apple de rendre leurs futurs Macbook compatibles avec les réseaux 4G et 5G.

Une puce ARM semblable à la A14 qui équipera les iPhone 12

Cette information n’est que supposition, mais elle serait plausible. Apple souhaite être de plus en plus indépendant au niveau des composants. Cela serait une bonne chose, car nous pourrions jouir d’une optimisation parfaite entre hardware et software. Une puce ARM pourrait leur permettre d’avoir leur propre marge, de meilleures performances, une meilleure autonomie et surtout la façonner à leur désir. Au niveau des caractéristiques de ce soc, nous pourrons avoir 12 cœurs de calcul type CPU. Ces cœurs seraient décomposés en huit cœurs « hautes performances » pour les grosses applications. Les quatre cœurs restant « basse consommation » pour des demandes moins gourmandes des applications. De plus, un GPU pour être intégré immédiatement sur la puce.

Un nouveau Macbook 14”

En 2021, nous pourrions voir un nouveau design ainsi qu’un nouveau Macbook. Il possèderait une taille de 14 pouces et serait donc commercialisé avec cette nouvelle puce ARM. Néanmoins, nous verrons inévitablement disparaître la version du Macbook 13 pouces. Au niveau de l’écran, nous aurons éventuellement une dalle Retina Mini LED. Si Apple équipe ses écrans avec une telle dalle, cela permettrait un plus beau rendu. Nous vous tiendrons informé dans le futur des prochains Macbook.